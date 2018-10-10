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На Пхукете сменились два вице-губернатора

В администрации провинции Пхукет произошли очередные кадровые перестановки.

Таньялак Сакут

10 Октября 2018 09:29:28

Новые вице-губернаторы Пхукета – Тханьяват Чанпинит и Супот Ротрыанг На-Нонгкхай. Фото: Phuket PR Department
Новые вице-губернаторы Пхукета – Тханьяват Чанпинит и Супот Ротрыанг На-Нонгкхай. Фото: Phuket PR Department

В воскресенье, 7 октября, на Пхукет прибыли два новых вице-губернатора – 55-летний Тханьяват Чанпинит и 54-летний Супот Ротрыанг На-Нонгкхай. В администрации провинции они сменили вице-губернаторов Снитха Сривихока и Тхаворнвата Конгкэу.

Вице-губернатор Ротрыанг На-Нонгкхай до назначения на Пхукет работал в офисе генерального инспектора Министерства внутренних дел в Бангкоке. Господин Чанпинит занимался пост старшего инспектора Земельного департамента в столице.

Покинувший Пхукет вице-губернатор Сривихок был назначен на аналогичную должность в Чумпхоне, а вице-губернатор Конгкэу – в Накхон-Сри-Тхаммарате.

 

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