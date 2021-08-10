Window on Phuket Phuket News TV Phuket Live 89.5 Where to Eat
Window on Phuket
Phuket News TV
Where to Eat
Phuket Live 89.5
Войти | Создать аккаунт     
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

На Пхукете скорректировали график вакцинации

Власти Пхукета скорректировали график второго этапа вакцинации препаратом AstraZeneca. Все лица, ожидающие второго укола, получат уведомления по смс.

Новости Пхукета

10 Августа 2021, 06:21 PM
Фото: PR Phuket

Фото: PR Phuket

Как сообщила PR-служба провинции, жители острова, сделавшие первую прививку в июне и ожидающие второго укола в сентябре, получат финальную дозу вакцины в этом месяце.

В частности, лица, привившиеся в Phuket Merlin Hotel в Пхукет-Тауне 11-25 июня и ожидающие второго укола 13-17 сентября, будут приглашены на процедуру 25-29 августа.

Лица, привившиеся в спорткомплексе в Сапан-Хине и ожидающие второго укола 13-16 сентября, будут приглашены на процедуру 16-19 августа. Те, у кого прививка была запланирована на 17-18 августа, получат укол 6-7 сентября. Все записи на вакцинацию с 7 октября остаются без изменений.

Лица, привившиеся в ТЦ Jungceylon в Патонге 7-10 июня и ожидающие второго укола 13-15 сентября, будут приглашены на процедуру 16-18 августа.

Аналогичным образом перенесены и даты прививок в Karon Orchid Resort and Spa в Кароне – с 13-16 сентября на 16-18 августа. Прививки, назначенные на 17-23 сентября, будут осуществлены по графику.

Наконец, лица, получившие первый укол в аэропорту и ожидающие второго 13-15 сентября, получат его 16-18 августа. Те же, кто ожидал вторую дозу вакцины 16-18 сентября, получат ее 20, 24 и 25 августа.

Согласно последним данным пхукетского офиса Минздрава (РРНО), обе дозы вакцины получили 323,2 тыс. жителей Пхукета, что составляет 69% от целевого показателя в 466,6 тыс. человек, которые, как считается, должны обеспечить провинции коллективный иммунитет. При этом данный показатель в процентах не менялся в течение месяца. Как минимум один укол получили 422,5 тыс. человек.

 

 

Have a news tip-off? Click here

На Пхукете выявят небезопасные для туристов места
На Пхукете запустили торговые автобусы с доступными товарами
Турист из Дании заблудился в джунглях Пхукета
Центральный рынок Пхукет-Тауна закрыли из-за коронавируса
На Пхукете за день выявили 81 новый случай коронавируса
Полиция задержала убийцу 57-летней туристки из Швейцарии
На Пхукете расширен список подлежащих закрытию заведений
Пхукет изолируется от материка
На Пхукете прошла акция с требованием отставки премьера
Пхукет ввел новые коронавирусные ограничения
Женщина погибла в результате падения с седьмого этажа кондоминиума
У озера Банг-Вад нашли нелегальную плантацию какао
Губернатор проверил лагеря проживания трудовых мигрантов
Губернатор проверил лагеря проживания трудовых мигрантов
Число случаев COVID-19 на Пхукете превысило 1 тысячу

 

SAii Laguna Phuket
EPL predictions
MACNELS SHIPPING PHUKET
Thai Residential
QSI International School Phuket

 