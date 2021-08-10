На Пхукете скорректировали график вакцинации

Власти Пхукета скорректировали график второго этапа вакцинации препаратом AstraZeneca. Все лица, ожидающие второго укола, получат уведомления по смс.

Новости Пхукета

10 Августа 2021, 06:21 PM

Фото: PR Phuket

Как сообщила PR-служба провинции, жители острова, сделавшие первую прививку в июне и ожидающие второго укола в сентябре, получат финальную дозу вакцины в этом месяце.

В частности, лица, привившиеся в Phuket Merlin Hotel в Пхукет-Тауне 11-25 июня и ожидающие второго укола 13-17 сентября, будут приглашены на процедуру 25-29 августа.

Лица, привившиеся в спорткомплексе в Сапан-Хине и ожидающие второго укола 13-16 сентября, будут приглашены на процедуру 16-19 августа. Те, у кого прививка была запланирована на 17-18 августа, получат укол 6-7 сентября. Все записи на вакцинацию с 7 октября остаются без изменений.

Лица, привившиеся в ТЦ Jungceylon в Патонге 7-10 июня и ожидающие второго укола 13-15 сентября, будут приглашены на процедуру 16-18 августа.

Аналогичным образом перенесены и даты прививок в Karon Orchid Resort and Spa в Кароне – с 13-16 сентября на 16-18 августа. Прививки, назначенные на 17-23 сентября, будут осуществлены по графику.

Наконец, лица, получившие первый укол в аэропорту и ожидающие второго 13-15 сентября, получат его 16-18 августа. Те же, кто ожидал вторую дозу вакцины 16-18 сентября, получат ее 20, 24 и 25 августа.

Согласно последним данным пхукетского офиса Минздрава (РРНО), обе дозы вакцины получили 323,2 тыс. жителей Пхукета, что составляет 69% от целевого показателя в 466,6 тыс. человек, которые, как считается, должны обеспечить провинции коллективный иммунитет. При этом данный показатель в процентах не менялся в течение месяца. Как минимум один укол получили 422,5 тыс. человек.