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На Пхукете разыскивают иностранца за кражу «протеиновых печенек» и «куриных ниточек»

Полиция Пхукета разыскивает иностранца, совершившего две кражи из одного и того же магазина в исторической части Пхукет-Тауне в январе и марте. Стоимость украденного составила в сумме 414 бат. Причем в одном из случаев предполагаемая спутница вора оставила хозяину магазина детали банковского счета при оплате покупки.

Екатерина Ихиритова

16 Марта 2022, 05:01 PM
На Пхукете разыскивают иностранца за магазинные кражи. Фото: Полиция Пхукет-Тауна

На Пхукете разыскивают иностранца за магазинные кражи. Фото: Полиция Пхукет-Тауна

На Пхукете разыскивают иностранца за магазинные кражи. Фото: Полиция Пхукет-Тауна

На Пхукете разыскивают иностранца за магазинные кражи. Фото: Полиция Пхукет-Тауна

На Пхукете разыскивают иностранца за магазинные кражи. Фото: Полиция Пхукет-Тауна

На Пхукете разыскивают иностранца за магазинные кражи. Фото: Полиция Пхукет-Тауна

На Пхукете разыскивают иностранца за магазинные кражи. Фото: Полиция Пхукет-Тауна

На Пхукете разыскивают иностранца за магазинные кражи. Фото: Полиция Пхукет-Тауна

Владелец магазина Kin Kit Fit в Пхукет-Тауне – 70-летний Нипхон Джэнг-Ием – подал первое заявление в полицию 5 января.

По словам хозяина заведения, днем ранее к нему зашли за покупками иностранец и тайка. Женщина приобрела снеки на 155 карт и расплатилась через банковское приложение Kasikorn. Пока она совершала покупку, ее спутник украл несколько пакетов с закусками на 228 бат.

13 марта ситуация повторилась тот же мужчина совершил вторую кражу, похитив снеки на сумму 186 бат. В этот раз он снова был не один, с ним в магазин зашли другой иностранец и тайка. Преступление было зафиксировано системой видеонаблюдения. Господин Джанг-Иэм подал заявление в полицию 14 марта.

Хозяин магазина указал, что в ходе двух визитов вор вынес без оплаты «протеиновые печеньки», десерт «сао пинг» и «куриные ниточки». Последние он взял дважды. 

Опознавших подозреваемого просят связаться с правоохранительными органами.

Добавим, что фамилию Джэнг-Ием носит заместитель директора Vachira Phuket Hospital, центральной больницы провинции Пхукет. Впрочем, о ее возможном родстве с 70-летним владельцем магазина на Таланг-Роуд информация отсутствует.

 

 

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