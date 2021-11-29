На Пхукете разрешили отмечать Новый год с шампанским до утра

Губернатор Пхукета Наронг Вунсиеу подписал приказ, разрешающий продажу спиртных напитков в течение всей новогодней ночи. Распоряжение было подписано 27 ноября и опубликовано утром следующего дня.

Новости Пхукета

29 Ноября 2021, 04:23 PM

Сухого закона в новогоднюю ночь не будет. Фото: PR Phuket

Согласно приказу, в Новогоднюю ночь продажа алкоголя будет разрешена с 23:00 вечера 31 декабря вплоть до 06:00 утра 1 января. В остальные дни часы продажи прежние – с 11:00 до 14:00 и с 17:00 до 23:00.

Новый приказ представляет собой очередное уточнение предыдущих распоряжений, касающихся правил работы различных заведений в условиях угрозы коронавируса. В частности, документ подтвердил ограничения на выступления музыкантов в заведениях. На сцене одновременно могут находиться не более пяти исполнителей, всем им запрещены физические контакты друг с другом, прочими участниками шоу, персоналом и посетителями заведения.

Также под строгим запретом остаются танцы, включая танцевальные шоу на сцене.

Новый приказ разрешает вернуться к работе «игорным заведениям», деятельность которых попадает под действие Закона об азартных играх (в частности, речь идет об аренах для схваток бойцовых петухов и других животных). Для открытия таким местам нужно отдельное разрешение от «уполномоченного лица». Также требуется соблюдение различных мер безопасности. Список этих требования, опубликованный вместе с приказом, занимает четыре листа.

Временные боксерские арены могут открыться для проведения транслирующихся в прямом эфире боев, но также лишь после получения отдельного разрешения и при соблюдении мер защиты от коронавируса (COVID Free Setting).

В приказе губернатора напоминается, что нарушение правил грозит привлечение к ответственности по статье 51 Закона об эпидемиологии от 2015 года. Максимальное наказание – до 20 тыс. бат штрафа.

Также нарушители могут быть привлечены к ответственности по статье 52 того же закона. В данном случае максимальное наказание серьезней – до года тюрьмы и/или до 100 тыс. бат штрафа.

Кроме того, в силе остается Декрет о чрезвычайном положении и его статья 18. В данном случае максимальное наказание за неисполнение требований властей – до двух лет тюрьмы и/или до 40 тыс. бат штрафа.