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На Пхукете разрешили открыться турбизнесу и отелям

Весь туристический бизнес Пхукета и все островные отели получили возможность возобновить работу с 1 июня.

Новости Пхукета

2 Июня 2020, 11:23 AM
Морские экскурсии возобновлены с 1 июня. Фото: Phuket Marine Office

Морские экскурсии возобновлены с 1 июня. Фото: Phuket Marine Office

Согласно распоряжению губернатора от 31 мая, весь официально зарегистрированный турбизнес Пхукета и все официально зарегистрированные отели могут возобновить работу с 1 июня.

В 37-страничном документе, опубликованном поздно вечером 31 мая, говорится о том, что возобновить работу могут «все заведения, зарегистрированные в соответствии с Законом об отелях» и «все заведения, зарегистрированные в соответствии с Законом о туристическом бизнесе и туристических гидах». Соответствующая информация содержится в самом конце документа, на странице 34. 

При этом никакого прямого объявления об открытии турбизнеса и отелей официальные лица не делали.

Президент Торговой палаты Пхукета Тханусак Пхунгдет в беседе с The Phuket News заявил, что не был в курсе новостей о снятии запрета, но приветствовал решение губернатора после того, как убедился в том, что соответствующие строки действительно есть в приказе от 31 мая.

Господин Пхунгдет отметил, что не все отели готовы к немедленному возобновлению работы, но у отельеров теперь «хотя бы есть выбор».

«Готовые к открытию отели теперь могут это сделать», – заявил он.

Глава пхукетского офиса Морского департамента Виват Читчертвонг прямо подтвердил, что с 1 июня разрешены все морские экскурсии, дайв-туры и другая деятельность соответствующего вида.

При этом господин Читчертвонг напомнил, что все покидающие Пхукет лица должны уведомлять власти о своих планах через приложение PhuketSmartCheck-in. Онлайн-форма непосредственно для пассажиров водного транспорта доступна по этой ссылке.

Одновременно господин Читчертвонг пояснил, что при заполнении формы достаточно указать лишь общую информацию о поездке. Поминутное указание планов не требуется.

Гораздо более важным моментом является соблюдение операторами морского транспорта норм социального дистанцирования и санитарной обработки судов.

«Все пассажирские места на судах должны регулярно проходить санитарную обработку. Между двумя занятыми местами должно находиться одно свободное», – заявил глава пхукетского офиса Морского департамента.

Также обязательной является проверка температуры тела у пассажира перед тем, как он поднимется на борт.



 

 

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