На Пхукете расследуют вырубку мангровых лесов

Специально сформированная межведомственная группа провела выездную инспекцию по факту жалобы жителей мыса Панва, сообщивших о нелегальной вырубке мангровых лесов в бухте Танг-Кхен неподалеку от отеля Amatara. Место событий находится в считанных метров от базы ВМФ, но представители флота среди участников инспекции не упомянуты.

Новости Пхукета

Проверка изложенных в жалобе сведений состоялась 2 декабря, сообщила PR-служба провинции Пхукет. В составе межведомственной группы на место событий, в том числе, выехали представители управления безопасности при администрации провинции, Командования сил внутренних операций вооруженных сил Таиланда (ISOC, «политический отдел» тайской армии), Совета по национальной безопасности Таиланда (NSC). Как указывается в публикации PR Phuket, группа действовала с санкции губернатора Пхукета Наронга Вунсиеу.

При этом, несмотря большое количество привлеченных силовых ведомств, в списке не был указан военно-морской флот Таиланда, хотя его региональная база находится в буквальном смысле через дорогу от бухты. ВМФ в тексте не упоминается вообще, на фото людей во флотской форме также не видно, но присутствуют мужчины в типичном для волонтеров OrSor пустынном камуфляже американского образца и в характерном синем камуфляже Департамента морских и прибрежных ресурсов (DMCR).

Господин Акара Суваттикун из провинциального отдела безопасности рассказал, что жители Панвы впервые заметили нелегальную вырубку деревьев в мангровых лесах бухты Танг-Кхен во второй половине дня 26 ноября. Деревья на побережье рубили три или четыре человека.

В момент проверки 2 декабря в бухте были обнаружены очевидные следы вырубки на площади 3 нгана и 60 квадратных ва (около 1,5 тыс. кв. м), однако людей на месте событий не было.

В итоге ревизоры ограничились осмотром места событий, фиксацией необходимых данных и опросом местных жителей. Делом о нелегальной вырубке будет заниматься полицейский участок Вичита, в зону ответственности которого входит мыс Панва. Жителей района попросили следить за побережьем и сообщать о новых попытках вырубки мангровых лесов, если они будут.

В сообщении PR Phuket не указывается, беседовали ли ревизоры с менеджментом находящихся поблизости от места вырубки отелей и представителями ВМФ. Вырубка мангровых лесов едва ли могла вестись так, что ее не заметили ни операторы люксовых резортов, ни военные моряки. Отель Amatara в публикации PR Phuket был упомянут дважды, но лишь как указание, где именно находится бухта Танг-Кхен.