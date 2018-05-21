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На Пхукете расследуют сообщение о пойманной рыбаками китовой акуле

На Пхукете продолжается расследование сообщения о поимке местными рыбаками китовой акулы, которую затем те выбросили в море. Официальные лица пока не уверены, смогла ли гигантская рыба выжить или погибла.

Иккапоп Тхонгтуб

21 Мая 2018 12:56:44

Фото: Иккапоп Тхонгтуб
Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Сообщение о том, что местные рыбаки поймали китовую акулу, было опубликовано в социальных сетях в прошлую пятницу. На сопровождавшем публикацию видео было запечатлено, как огромную рыбу поднимают на борт рыболовецкого судна Sang Samut 3. В последствии, акула была выброшена за борт, при этом до сих пор не известно, удалось ей выжить или нет.

Снять китовую акулу удалось экипажу местного дайв-бота. В беседе с корреспондентом The Phuket News один из членов команды судна заявил, что по его мнению рыба погибла. Впрочем, официальные лица пока не прекратили поиски акулы в пхукетской акватории. По словам главы местного офиса Департамента морских и прибрежных ресурсов (DMCR) Джатупорна Буруспата поиски будут продолжаться в течение пяти дней. Участие в них принимают не только специалисты DMCR, но и представители других ведомств, включая полицию.

«Если мы не найдем ее труп в море в течение пяти дней, то будем предполагать, что она выжила», – заявил господин Буруспат.

Глава пхукетского офиса DMCR не уточнил, на чем основывается его уверенность в том, что в случае гибели рыба не утонет. У акул отсутствуют плавательные пузыри, и эти рыбы регулируют свою плавучесть за счет особенностей работы печени, а также подъемной силы, возникающей при движении.

Еще в субботу, 19 мая, моряки ВМФ Таиланда досмотрели стоявшее в порту Сэнг-Арун рыболовецкое судно Sang Samut 3, предположительно поймавшее акулу. Возглавлявший инспекцию адмирал Пичет Танасет подтвердил журналистам, что именно эта лодка попала на видео, опубликованное в интернете. Капитан судна – некто Сомсамай Миджом – был доставлен в полицейский участок Чалонга для дачи показаний.

«Департамент рыболовства и DMCR изучают обстоятельства инцидента. Затем они примут решение о том, считают ли они, что капитан нарушил закон. Если они решат, что это так, то капитану будут предъявлены обвинения по соответствующим статьям. Я ожидаю, что наказание будет очень суровым», – заявил адмирал Танасет.

Напомним, китовая акула – крупнейшая из современных рыб. Ее максимальный размер может достигать 20 м. Китовая акула питается планктоном и опасности для человека не представляет. Соответствующий вид относится к вымирающим (Endangered species, EN).

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