На Пхукете расследуют обустройство детской площадки на 4 млн бат

Пхукетский офис Национальной антикоррупционной комиссии (NACC) изучает детали контрактов, заключенных административной организацией тамбона Чернг-Талей (OrBorTor) для обустройства муниципальной детской площадки. Ведомство начало расследование после резонансной публикации в соцсетях о детских качелях-зверушках за 65 тыс. бат. Однако это не самая дорогая и не самая странная закупка OrBorTor в рамках регулярной реновации площадки у районного спортцентра с 2014 года. Административная организация потратила на нее уже порядка 4 млн бат, включая оборудование и его монтаж.

Иккапоп Тхонгтуб

NACC расследует муниципальные закупки на 4 млн бат, осуществленные в тамбоне Чернг-Талей в 2014-2015 годах. Там местная администрация обустроила детскую площадку по цене квартиры или дома на Пхукете. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

NACC расследует муниципальные закупки на 4 млн бат, осуществленные в тамбоне Чернг-Талей в 2014-2015 годах. Там местная администрация обустроила детскую площадку по цене квартиры или дома на Пхукете. Фото: NACC Phuket

NACC расследует муниципальные закупки на 4 млн бат, осуществленные в тамбоне Чернг-Талей в 2014-2015 годах. Там местная администрация обустроила детскую площадку по цене квартиры или дома на Пхукете. Фото: NACC Phuket

NACC расследует муниципальные закупки на 4 млн бат, осуществленные в тамбоне Чернг-Талей в 2014-2015 годах. Там местная администрация обустроила детскую площадку по цене квартиры или дома на Пхукете. Фото: NACC Phuket

NACC расследует муниципальные закупки на 4 млн бат, осуществленные в тамбоне Чернг-Талей в 2014-2015 годах. Там местная администрация обустроила детскую площадку по цене квартиры или дома на Пхукете. Фото: NACC Phuket

NACC расследует муниципальные закупки на 4 млн бат, осуществленные в тамбоне Чернг-Талей в 2014-2015 годах. Там местная администрация обустроила детскую площадку по цене квартиры или дома на Пхукете. Фото: NACC Phuket

NACC расследует муниципальные закупки на 4 млн бат, осуществленные в тамбоне Чернг-Талей в 2014-2015 годах. Там местная администрация обустроила детскую площадку по цене квартиры или дома на Пхукете. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

В понедельник, 21 февраля, сотрудники пхукетского офиса NACC в встретились с паладом OrBorTor Самартом Айсаваном и более часу беседовали с ним с глазу на глаз о вызвавшей резонанс последней закупке, осуществленной в 2015 году и включавшей так возмутившие пользователей соцсетей качельки по 65 тыс. бат за штуку.

После встречи господин Айсаван собрал журналистов на детской площади и уверенно заявил, что поводом для подозрений в коррупции быть не должно. Установленное восемь лет назад оборудование оправдало свою цену, поскольку за все время эксплуатации еще не было ни одной поломки и ни вообще ни одного инцидента. Качели были закуплены не дешевые, но качественные.

«Предполагается, что это оборудование должно исправно работать и оставаться безопасным от восьми до девяти лет, благодаря качеству изготовления. Обычно оборудование для детских игровых площадок держится только два-три года, но эти качели вообще пока не приходилось ремонтировать и дети могут ими безопасно пользоваться», – объяснил господин Айсаван и в доказательство своих слов сам покачался на них. Качели чиновника не подвели.

Представитель OrBorTor также добавил, что в 2016 году Офис генерального аудитора (аналога Счетной палаты в РФ) проверял закупку качелек и не нашел никаких нарушений.

«Люди говорят, что мы слишком много заплатили за это оборудование. Но для него просто не существует стандартной закупочной цены, а мы, к тому же, купили оборудование, которое прослужит долгое время», – заявил господин Айсаван.

«Установленные законом процедуры осуществления госзакупок были соблюдены во всех отношениях», – добавил он.

Качели, действительно, продолжают исправно служить и даже выдерживают вес районного палада, что подтверждают фото. Однако господин Айсаван в беседе с журналистами умолчал о том, что 65 тыс. бат за них – это лишь капля в море бюджетных трат, связанных с детской площадкой. Об этом рассказал 22 февраля уже сам пхукетский офис NACC.

Антикоррупционное ведомство, в частности, сообщило о двух контрактах на обустройство площадки, заключенных с одним и тем же подрядчиком Genius Kids Co Ltd в 2014 и 2015 году. Их суммарный объем измеряется не десятками тысяч бат, а миллионами.

В 2014 году OrBorTor тамона Чернг-Талей заключила с Genius Kids контракт на обновление площадки, в рамках которого были закуплены качели, горки, игровой тоннель и другое оборудование на сумму порядка 1,4 млн бат. Genius Kids занималась их установкой. Работы заняли два месяца, вознаграждение компании за труды по монтажу составило 556,2 тыс. бат.

На следующий год муниципалитет нанял Genius Kids уже для новой реновации, включавшей установку оборудования еще на 1,2 млн, а за двухмесячный монтаж подрядчик получил 791 тыс. бат.

Итого, в 2014 и 2015 годах на двух контрактах с районными властями «Гениальные дети» заработала более 1,3 млн бат, то есть примерно по 336,8 тыс. за каждый месяц фактических работ по монтажу оборудования. За сами качели, карусели и горки было заплачено 2,6 млн бат. NACC продолжает расследование.