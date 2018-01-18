The Phuket News
The Phuket News Premier League predictions
The Phuket News
ТВ Радио The phuket News Pujidaoxinwen Khao Phuket
Войти | Создать аккаунт
The Phuket News
NOVOSTIPHUKETA.COM Новости
NOVOSTIPHUKETA.COM Пхукет | Таиланд | Мир | Безумный мир | Бизнес | Мнение | Россия XML, RSS, Feed
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM

На Пхукете расследуют дело о краже биткоинов у россиян

Согласно материалом дела, россияне лишились криптовалюты на сумму в 100 тыс. долл., а также ноутбуков, мобильного телефона, кредитных карт и документов.

Иккапоп Тхонгтуб

18 Января 2018 15:05:56

Полиция Пхукета начала расследование по заявлению пары из России, сообщившей о том, что группа грабителей под угрозой физической расправы лишила их биткоинов на 100 тыс. долл. (3,5 млн бат или примерно 9 монет по сегодняшнему курсу).

Как рассказал лейтенант полиции Чалонга Чанат Хонгсуттичайкун, заявление в полицию подали 27-летний блогер и популяризатор криптовалют Максим Ластовка и его 22-летняя партнерша по проектам в социальных сетях Анна Никулина. Они сообщили, что 15 января несколько злоумышленников подкараулили их у кондоминиума The Lago на Най-Харне после чего ворвались в их квартиру.

«Подозреваемые заставили господина Ластовку и его подругу открыть дверь квартиры, развели их по разным комнатам, надели на голову господину Ластовке черный мешок, после чего заставили рассказать, где хранились ценности», – заявил лейтенант Хонгсуттичайкун.

«Подозреваемые похитили MacBook и MacBook Pro, ноутбук HP, смартфон iPhone X, российские кредитные карты, два паспорта и биткоины на сумму в 100 тыс. долл., что соответствует 3,5 млн бат. Подозреваемые заставили их перевести биткоины со своего кошелька, угрожая убить господина Ластовку, если он этого не сделает», – добавил офицер.

В общей сложности подозреваемые провели в квартире Никулиной и Ластовки шесть часов, после чего скрылись с места событий. Подозреваемые, как и потерпевшие, были россиянами.

«Господин Ластовка узнал одного из них, поскольку раньше уже видел его», – добавил лейтенант Хонгсуттичайкун.

По словам офицера, россиянам угрожали убийством в том случае, если они обратятся в полицию.

«При помощи GPS мы отследили телефон, который подозреваемые похитили из их дома. Мы выяснили, что группа подозреваемых покинула Пхукет, затем пересекла провинцию Накхон-Сри-Тхаммарат и въехала на территорию Малайзии. Вероятно, подозреваемые являются россиянами, поскольку они следили за господин Ластовкой и его подругой. Также они знали о том, что у пары есть биткоины. Должно быть, они хорошо их знали», – добавил лейтенант Хонгсуттичайкун.

«Мы расследуем это дело и уже связались с иммиграционной полицией, чтобы отследить подозреваемых и заставить предстать перед законом», – отметил он.

Записи с камер видеонаблюдения в The Lago, по словам лейтенанта, пока особой пользы не принесли.

«Мы пытаемся найти четкие изображения подозреваемых. У нас есть несколько кадров, на которых снаружи здания запечатлены потенциально они, но фигуры появляются в кадре очень ненадолго», – добавил Чанат Хонгсуттичайкун.

 

Добавьте новостную ленту на свой сайт

The Phuket News
Молодой россиянин и еще два человека погибли в мотоциклетной аварии
Молодой россиянин и еще два человека погибли в мотоциклетной аварии
Российский саксофонист Игорь Бутман выступит в Таиланде
Российский саксофонист Игорь Бутман выступит в Таиланде
Bay Regatta пройдет в заливе Пханг-Нга в 21-й раз
Bay Regatta пройдет в заливе Пханг-Нга в 21-й раз
Twilight Sky: Новое место для любителей андаманских закатов
Twilight Sky: Новое место для любителей андаманских закатов
The Phuket News
Прокомментировать эту историю
comments powered by Disqus
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM
Поделиться
NOVOSTIPHUKETA.COM
Последние новости пхукета

Вопрос-ответ

По каким правам можно водить машину и мотоцикл в Таиланде?

По каким правам можно водить машину и мотоцикл в Таиланде?

Прогноз


НОВОСТИ
Пхукет
Таиланд
Мир
Безумный мир
Бизнес
Мнение
Россия
АРХИВ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПОРТ
Пхукет
Мир
Россия
 NOVOSTIPHUKETA.COM ЖИЗНЬ
Авто и Мото
Здоровье
Культура
Люди
Образование
Общество
Окружающая среда
Путешествия
Развлечения
Рестораны
 NOVOSTIPHUKETA.COM Вопрос-ответ
Задай вопрос
Скачать карту
 NOVOSTIPHUKETA.COM ОБЪЯВЛЕНИЯ
Купля-продажа
Вакансии
Лодки и автомобили
Сообщества
Услуги
ПОИСК ОБЪЯВЛЕНИЙ
РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM АФИША
Список событий
Календарь событий
Купить билет
ДОБАВИТЬ СОБЫТИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПРАВОЧНИК
Желтые страницы Пхукета
Клубы, бары and пабы
Рестораны
ПОИСК ПО СПИСКУ
ДОБАВИТЬ В СПИСОК
 NOVOSTIPHUKETA.COM О нас
Компания
Точки продаж
Подписка
Размещение рекламы
Оплата рекламы
Связаться с нами
КОНКУРСЫ
ozvisa.org
  
Copyright © 2018 NOVOSTIPHUKETA.COM Com. Все права защищены. | Правила и условия пользования сайтом | Защита персональных данных.