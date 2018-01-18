На Пхукете расследуют дело о краже биткоинов у россиян

Согласно материалом дела, россияне лишились криптовалюты на сумму в 100 тыс. долл., а также ноутбуков, мобильного телефона, кредитных карт и документов.

18 Января 2018 15:05:56

Полиция Пхукета начала расследование по заявлению пары из России, сообщившей о том, что группа грабителей под угрозой физической расправы лишила их биткоинов на 100 тыс. долл. (3,5 млн бат или примерно 9 монет по сегодняшнему курсу).

Как рассказал лейтенант полиции Чалонга Чанат Хонгсуттичайкун, заявление в полицию подали 27-летний блогер и популяризатор криптовалют Максим Ластовка и его 22-летняя партнерша по проектам в социальных сетях Анна Никулина. Они сообщили, что 15 января несколько злоумышленников подкараулили их у кондоминиума The Lago на Най-Харне после чего ворвались в их квартиру.

«Подозреваемые заставили господина Ластовку и его подругу открыть дверь квартиры, развели их по разным комнатам, надели на голову господину Ластовке черный мешок, после чего заставили рассказать, где хранились ценности», – заявил лейтенант Хонгсуттичайкун.

«Подозреваемые похитили MacBook и MacBook Pro, ноутбук HP, смартфон iPhone X, российские кредитные карты, два паспорта и биткоины на сумму в 100 тыс. долл., что соответствует 3,5 млн бат. Подозреваемые заставили их перевести биткоины со своего кошелька, угрожая убить господина Ластовку, если он этого не сделает», – добавил офицер.

В общей сложности подозреваемые провели в квартире Никулиной и Ластовки шесть часов, после чего скрылись с места событий. Подозреваемые, как и потерпевшие, были россиянами.

«Господин Ластовка узнал одного из них, поскольку раньше уже видел его», – добавил лейтенант Хонгсуттичайкун.

По словам офицера, россиянам угрожали убийством в том случае, если они обратятся в полицию.

«При помощи GPS мы отследили телефон, который подозреваемые похитили из их дома. Мы выяснили, что группа подозреваемых покинула Пхукет, затем пересекла провинцию Накхон-Сри-Тхаммарат и въехала на территорию Малайзии. Вероятно, подозреваемые являются россиянами, поскольку они следили за господин Ластовкой и его подругой. Также они знали о том, что у пары есть биткоины. Должно быть, они хорошо их знали», – добавил лейтенант Хонгсуттичайкун.

«Мы расследуем это дело и уже связались с иммиграционной полицией, чтобы отследить подозреваемых и заставить предстать перед законом», – отметил он.

Записи с камер видеонаблюдения в The Lago, по словам лейтенанта, пока особой пользы не принесли.

«Мы пытаемся найти четкие изображения подозреваемых. У нас есть несколько кадров, на которых снаружи здания запечатлены потенциально они, но фигуры появляются в кадре очень ненадолго», – добавил Чанат Хонгсуттичайкун.