Губернатор Пхукета Пхакапхонг Тавипатана выпустил распоряжение о расширении списка мест, которые должны быть закрыты из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

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На Пхукете расширили список мест, которые должны быть закрыты из-за COVID-19. Фото: Phuket PR Department

На Пхукете расширили список мест, которые должны быть закрыты из-за COVID-19. Фото: Phuket PR Department

На Пхукете расширили список мест, которые должны быть закрыты из-за COVID-19. Фото: Phuket PR Department

Распоряжение губернатора было опубликовано в 23:02 понедельника, 23 марта, на странице PR-службы администрации Пхукета. Ограничения начали действовать утром 24 числа и останутся в силе до конца месяца.

Губернатор подчеркнул, что угроза распространения коронавируса требует экстренных мер, которые и были приняты.

«Если этого не сделать срочно, возможны серьезные последствия для людей», – заявил Пхакапхонг Тавипатана.

Как говорится в распоряжении губернатора, закрыты или взяты под контроль должны все места массового сбора и перемещения людей, «включая торговые центры, основные продуктовые магазины и небольшие торговые точки в том же здании и на той же территории».

В частности, закрыты должны быть все торговые центры («моллы»). Однако супермаркеты, аптеки и небольшие магазины, торгующие необходимыми повседневными товарами и продуктами питания на вынос, могут остаться открытыми.

Все рестораны должны закрыться или начать предлагать только еду на вынос. Рестораны при отелях должны обслуживать лишь постояльцев соответствующих отелей.

На уличных рынках разрешена лишь торговля продуктами и повседневными товарами на вынос (без потребления еды на самом рынке).

Также запрещена работа зон для потребления готовой еды и напитков в супермаркетах и других магазинах.

Салоны татуировки и пирсинга должны быть закрыты. Запрет распространяется на все заведения, где в той или иной форме практикуется прокалывание кожи.

Закрыться должны все заведения, торгующие амулетами и религиозными статуями.

Зоны с бильярдными столами в различных заведениях должны быть закрыты.

Прекратить работу должны поля для гольфа и зоны для практики гольфистов.

Закрыться должны все парикмахерские для животных и ветеринарные центры.

Прекратить деятельность должны салоны красоты, центры снижения веса и парикмахерские салоны.

Закрыты должны быть озера для организованной рыбалки.

Отдельный запрет вводится на работу бассейнов, включая общие бассейны при отелях и даже частные бассейны при номерах и виллах.

Как указывается в распоряжении губернатора, нарушителям запрета грозить привлечение к ответственности по статье 52 Закона об инфекционных заболеваниях. Максимальное наказание по соответствующей статье – до года тюрьмы и/или 100 тыс. бат штрафа.

Напомним, что ранее губернатор Тавипатана отдал распоряжение о закрытии ряда других заведений, включая аквапарки, массажные салоны, фитнес-центры, спортзалы, школы тайского бокса и других боевых искусств, все детские площадки, воскресные и другие туристические рынки, интернет-кафе и игровые клубы.



