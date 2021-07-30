На Пхукете расширен список подлежащих закрытию заведений

Губернатор Пхукета Наронг Вунсиеу подписал приказ, расширяющий список заведений и мест, которые должны временно прекратить работу на фоне роста заболеваемости коронавирусом на острове.

Новости Пхукета

Приказ был подписан губернатором 29 июля и в тот же день опубликован PR-службой администрации провинции. Документ вступил в силу с 30 числа.

Вслед за приостановкой работы школ вплоть до 16 августа вводятся следующие ограничения и запреты.

Бильярдные клубы и другие заведения с бильярдными столами должны полностью прекратить работу. Также закрыться обязаны интернет-кафе и компьютерные клубы.

Закрыться должны все школы единоборств и бокса, а также бассейны. Запрет распространяется и на частные заведения, и на те, которыми управляют местные власти.

Стадионы, площадки для занятий спортом на открытом воздухе, общественные парки и места для мероприятий могут работать только до 21:00. Все виды спорта, предполагающие тесный контакт игроков, запрещены. Присутствие зрителей и болельщиков не допускается нигде.

Фитнес-центры, спортивные залы и другие подобные заведения могут работать до 21:00 при условии ограничения числа посетителей, единовременно находящихся внутри.

Отдельным приказом был введен запрет на перемещение трудовых мигрантов с Пхукета на материк и в обратном направлении. Запрет распространяется на все виды транспорта и действует до 12 августа.

При перемещении в пределах острова трудовые мигранты должны строго соблюдать принцип D-M-H-T-T-A*. Лагеря рабочих и стройплощадки в зонах риска должны контролироваться присутствующими непосредственно там сотрудниками пхукетского офиса Минздрава (РРНО). Сами рабочие должны проверяться на коронавирус методами ПЦР или тестирования на антитела.

При выявления зараженного лица в лагере проживания трудовых мигрантов сам лагерь должен изолироваться по принципу Bubble and Seal. Контроль за ситуацией и информирование официальных лиц возлагается на управляющего лагерем.

В настоящий момент один изолированный лагерь на Пхукете уже имеется. Речь идет о локальном месте проживания мигрантов в Патонге, где у 13 рабочих оказались положительные тесты на коронавирусную инфекцию

*Тайский Минздрав расшифровывает D-M-H-T-T-A следующим образом:

D – Distancing – Дистанцирование;

M – Mask wearing – Ношение масок;

H – Hand washing – Мытье рук;

T – Temperature – Замеры температуры тела;

T – Testing – Тестирование;

A – Application – Использование приложения MorChana.





