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На Пхукете пройдут гонки на моторных лодках и аквабайках

Вице-губернатор Пхукета Пичет Панапонг анонсировал проведение гонок на воде Phuket Thailand Power Boat 2021 с участие 80 команд со всей страны. Мероприятие назначено на 18-19 декабря, место проведения – пляж Карон.

Новости Пхукета

10 Декабря 2021, 09:00 AM
Фото: Idemitsu Thailand Powerboat

Фото: Idemitsu Thailand Powerboat

В программу соревнований будут входить гонки в классах Formula 5 (F5), Sport 40HP Open, Scooter 30HP Open и Jetski PAO 650cc, объявил вице-губернатор на совещании, посвященном вопросам проведения мероприятия.

Цель события – продвижение спортивной составляющей туризма и поддержка туристической отрасли Пхукета, серьезно пострадавшей из-за пандемии коронавируса. Отчасти именно поэтому в качестве места проведения был выбран тамбон Карон, значащийся в числе мест, понесших самый сильный урон.

Мероприятие проводится совместными усилиями пхукетского офиса Министерства туризма и спорта, муниципалитета Карона и Спортивного управления Таиланда. Также ожидается, что гонки будут освещаться местными и международными СМИ, что должно стимулировать турпоток.

Кроме того, 18-19 декабря муниципалитет Карона проведет свой первой фестиваль даров моря и тайской гастрономии Roi Rim Lay Kata-Karon.




 

 

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