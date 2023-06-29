На Пхукете пройдет соревновательный забег по маршруту эвакуации при цунами

Пхукетский офис Департамента чрезвычайных ситуаций (DDPM Phuket) продолжает регистрацию участников на первый забег/прогулку по маршруту эвакуации при цунами. Мероприятие состоится 16 июля в Май-Кхао. Все уложившиеся в норматив участники получат памятные значки, пятерку победителей ждут медали.

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В опубликованном DDPM анонсе мероприятия говорится, что подобное событие, направленное на популяризацию знания эвакуационных маршрутов, будет проводиться в Таиланде впервые. За 10 лет работы на Пхукете редакция «Новостей Пхукета», действительно, не слышала о том, чтобы официальные лица разнообразили учения, добавляя в них соревновательный формат и дополнительно мотивируя людей участвовать.

Соревновательная эвакуация будет проводиться в Май-Кхао в воскресенье, 16 июля. Начало мероприятия назначено на 16:00. Общая протяженность дистанции составит 3,2 км.

Участники стартуют от Sala Phuket Mai Khao Beach Resort, эвакуация из которого затруднена тем, что прямой путь на восток от отеля преграждает озеро. Маршрут будет таки: Sala Phuket – JW Marriott – Anantara Villas – Marriott’s Mai Khao Beach – Thepkrasattri Rd. – Phuket Administrative Court – Region 8 Police Headquarters – Mai Khao Tambon Administrative Organisation Office (Mai Khao OrBorTor). Место финиша – это одна из предусмотренных точек сбора эвакуирующихся людей при угрозе цунами.

В анонсе DDPM не говорится, за какое время нужно преодолеть 3,2 км эвакуационного маршрута, чтобы считаться уложившимся в норматив и получить значок. В анонсе на странице Mai Khao OrBorTor говорится о времени порядка 30 минут. Примерно столько будет у жителей побережья после получения сигнала с ближайшего к берегу буя системы предупреждения о цунами в Андаманском море.

Участие в соревновательной эвакуации бесплатно, для регистрации нужно заполнить онлайн-форму, доступную по адресу https://shorturl.at/adehY, регистрация открыта до 9 июля. Аналогичные забеги/прогулки в выходные 15-16 июля должны также состояться в других провинциях на побережье Андаманского моря – Пханг-Нга, Краби, Транг, Ранонг и Сатун.