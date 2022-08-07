На Пхукете пройдет футбольный турнир ради помощи детям

Власти Пхукета организуют благотворительный футбольный турнир ради помощи детям из социально незащищенных слоев общества.

Новости Пхукета

8 Августа 2022, 11:00 AM

Фото: Спортивная ассоциация Пхукета

Мероприятие, получившее название Penalty Shooutout, состоится 21 августа на футбольной площадке TX Park Stadium у Rajabhat University в Рассаде. Собранные средства будут переданы Пхукетскому провинциальному комитету по помощи детям и молодежи, Центру наблюдения и защиты детей, а также Центру содержания несовершеннолетних правонарушителей.

У участию в турнире приглашаются любые местные любительские команды, взнос за участие – 2,5 тыс. бат с команды. Как отмечает PR-служба Пхукета, различные ведомства на острове и в соседних провинциях сейчас формируют команды, которые будут бороться за титулы и призы.

Как пояснила госпожа Наттапорн Панитпичетвонг из Пхукетского провинциального комитета по помощи детям и молодежи, регистрация команд будет продолжаться до 12 августа. Задать все интересующие вопросы можно госпоже Джиннатпхон Пханитпичетвонг (081-891-3498) и госпоже Онуме Бунрит (081-543-9227 / 076-250353). Жеребьевка среди команд-участниц состоится 20 августа в TX Park Stadium.