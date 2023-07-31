На Пхукете проверяют точки продажи пиротехники после взрыва в Наратхивате

Губернатор Пхукета Наронг Вунсиеу отдал приказ проверить меры безопасности в точках продажи и хранения пиротехнических изделий, включая как использующиеся в религиозных целях петарды, так и салюты. Первые инспекции прошли в округе Мыанг-Пхукет, где ревизоры из DOPA и, видимо, других структур проинспектировали 11 мест. На фото есть и магазины, и объекты, больше напоминающие склады. Впрочем, нельзя исключать, что после недавней трагедии в Наратхивате полиция и другие официальные лица будут максимально строги и в отношении просто запуска салютов. Последнее по нынешним правилам также требует разрешения властей.

Новости Пхукета

1 Августа 2023, 09:00 AM

Проверки мест складирования и продажи пиротехники на Пхукете. Не исключено, что власти сейчас будут строже относиться к любым фейерверкам и петардам. Фото: Radio Thailand Phuket

Распоряжение о проверках в пхукетских магазинах салютов было отдано после трагедии в провинции Наратхиват, где 29 июля сдетонировали, предположительно, несколько тонн фейерверков, хранившихся на складе в округе Сунгай-Колок.

Взрыв фактически стер с лица земли рынок, на котором находился склад. По данным на 31 июля, погибли 12 человек и более 120 пострадали, повреждены или разрушены оказались почти 300 домов. Возбуждено дело о халатности, повлекшей гибель людей, травмы и причинение материального ущерба.

Инцидент в Сунгай-Колоке стал вторым за неделю серьезным инцидентом с пиротехникой в Таиланде. Несколькими днями раньше произошел взрыв на фабрике в Чианг-Мае, в результате которого пострадали восемь человек. Однако проверки после него ограничились лишь этой провинцией. Происшествие в Наратхивате перешагнуло масштабы локального события, поскольку даже атаки мусульманских сепаратистов на крайне юге в большинстве случаев менее разрушительны, чем эта халатность.

В публикации PR-службы Пхукета упоминаются проверки только в округе Мыанг-Пхукет, в частности, в 11 «местах складирования» пиротехники без указания конкретных тамбонов. Впрочем, в сообщении Radio Thailand Phuket говорится, что приказ все-таки распространяется на все три округа, включая Кату и Таланг.

В публикациях PR Phuket и Radio Thailand Phuket подчеркивается, что в местах хранения пиротехники должны быть исправные и эффективные системы сигнализации и пожаротушения. Персонал должен помнить и соблюдать все правила безопасности при складировании и транспортировке взрывоопасных грузов.

В качестве причины взрыва в Нарахтивате предварительно называется именно халатное отношение к азам безопасности – в помещении, где хранилась пиротехника, проводились сварочные работы.

На Пхукете с пиротехникой связывают, в частности, пожар в главном провинциальном магазине SuperCheap в 2013 году. Если возгорание началось и не с отдела фейерверков, то эта часть торгового зала все равно внесла значительный вклад в то, как протекал 12-часовой пожар, полностью уничтоживший огромное здание.

Примечательно, что именно на прошлой неделе стало известно о том, какое наказание местная полиция сейчас назначает на практике за нелегальную продажу фейерверков с рук. Рассказывая о последнем задержании пляжного торговца салютами в Патонге, местный полицейский участок опубликовал фотографию квитанцию о выписанном нарушителю штрафе в размере 1 тыс. бат.

Впрочем, нельзя исключать, что на фоне трагедии в Наратхивате и распоряжения губернатора Наронга Вунсиеу официальные лица станеут строже относиться и к несанкционированной торговле фейерверками, и к их использованию.

Вот уже несколько лет на острове действует приказ о том, что салюты можно запускать только с разрешения властей. В последний раз власти вспоминали об этом перед Новым годом, тогда как последние усилия полиции Патонга были направлены именно на пресечение несанкционированной продажи фейерверков на пляже.