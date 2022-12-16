На Пхукете проверяют школы, выдающие студенческие визы

Иммиграционное бюро Пхукета подтвердило, что на острове проходит кампания по борьбе с выдачей фиктивных образовательных виз, обладатели которых используют их лишь как способ легально жить на острове, но не получать образование. Кампания была начата в на фоне дела китайских триад (как минимум хронологически), но конкретно это расследование пхукетский офис Иммиграционного бюро не упомянул. Впрочем, как следует из публикации Департамента PR, власти нацелены в принципе на все нарушения, связанные с пребыванием иностранцев в стране, включая нелегальную работу, оверстэй, недобросовестные визовые услуги.

Новости Пхукета

О ходе пхукетской части общенациональной кампании по борьбе с нарушителями визового законодательства было рассказано на пресс-конференции, которая прошла на Пхукете вечером 15 декабря. Материал по итогам мероприятия был опубликован провинциальным офисом Департамента связей с общественностью (PR Phuket) примерно в 4:20 утра пятницы, 16 декабря.

В заголовке материала говорится, что Иммиграционное бюро рассказало о своей программе по созданию безопасного общества без наркотиков и преступности (Phuket Crime-Free), а также отчиталось об арестах иностранцев за совершенные на Пхукете преступления. Публикация названа совместным пресс-релизом без указания ведомств, но с перечислением участников пресс-конференции.

В роли главного докладчика на мероприятии выступил глава пхукетского офиса Иммиграционного бюро Тханет Сукчай. Также присутствовали губернатор Наронг Вунсиеу, глава провинциальной полиции Пхукета генерал-майор Сермпхан Сириконг, подполковник Экачай Сири из местных туристической полиции, представители офисов Минтруда, Минобразования и других профильных ведомств.

В публикации PR Phuket отмечается, что на мероприятии присутствовал генеральный консул Российской Федерации в провинции Пхукет Владимир Соснов. Представители дипмиссий каких-либо иных стран в тексте не упоминаются и не цитируются. На опубликованных фотографиях они также не присутствуют.

Согласно тексту совместного пресс-релиза, за период с 1 по 15 декабря Иммиграционное бюро Пхукета провело шесть арестов и назначило 117 штрафов иностранцам за превышение разрешенного срока пребывания в стране (оверстэй, просрочка визы). Также к ответственности были привлечены восемь человек из числа владельцев жилья и менеджеров отелей, уличенные в том, что не сообщали в Иммиграционное бюро о предоставлении жилья иностранным гражданам.

В рамках проверок, проведенных в связи с этими делами, одному иностранцу были предъявлены обвинения в нелегальной работе на Пхукет. Полковник иммиграционной полиции Сукчай пояснил, что речь идет об осуществлении трудовой деятельности при наличии не рабочей, а иной визы.

Также в совместном пресс-релизе говорится об активности туристической полиции по выявлению иностранцев, нелегально работающих туристическими гидами или агентами в экскурсионной сфере. В связи с этим в рамках трех дел было задержано не указанное число иностранцев за работу без ворк-пермитов или выполнение обязанностей, выходящих за пределы прописанных в разрешениях на работу.

Впрочем, согласно заявлению полковника Сукчая, главным объектом интереса властей являются все же «влиятельные мафиозные группировки», члены которых «пытаются прятаться» на острове, получая студенческие визы через частные школы и числясь студентами в них. Ранее в рамках дела китайских триад полиция прямо говорила о том, что у китайского бизнеса были свои школы-партнеры, обеспечивавшие визами иностранцев, которым нужны были легальные основания для нахождения в стране. Помогали таким школам недобросовестные сотрудники Иммиграционного бюро в должностях вплоть до руководителей целых подразделений.

Полковник Сукчай, возглавляющий пхукетский офис Иммиграционного бюро, заявил на пресс-конференции, что в настоящий момент на острове зарегистрированы 28 частных школ, но не уточнил, какие заведения он включает в это число. Формально под частными школами можно понимать и крупные международные школы, предоставляющие школьное образование по западным стандартам, и небольшие языковые школы, где предлагают обучение тайскому или английскому языкам.

Полковник Сукчай пояснил, что во время коронавирусных локдаунов на Пхукете был проведен учет образовательных учреждений. Каждая школа должна была сообщить свой адрес, передать данные об имеющихся студентах и о максимальном количестве людей, которых может обучать.

«Мы подтвердили, что на Пхукете нет чрезмерного наплыва студентов. Количество отзывов виз и разрешений на пребывание – 605 случаев», – заявил полковник Сукчай.

Офицер не уточнил, о каком временном периоде идет речь. В целом пресс-конференция, как говорилось выше, была посвящена кампании с 1 по 15 декабря.

На пресс-конференции было предоставлено слово генконсулу РФ Владимиру Соснову. В публикации PR Phuket говорится, что он подтвердил, что «на Пхукете в настоящий момент нет влиятельных лиц». В пресс-релизе не уточняется в каком контексте генеральный консул Соснов сделал это заявление и кого имел ввиду.

Нынешняя общенациональная кампания по борьбе со злоупотреблениями студенческими визами и нарушениями визового законодательства началась в фоне дела именно китайских криминальных синдикатов, то есть групп с четко обозначенной национальной принадлежностью. Однако стартовавшие с декабря активные аресты нарушителей визового законодательства каких-либо национальных рамок не имеют. На Пхукете, в частности, были подтверждены аресты граждан США, ЮАР и Филиппин. На Самуи были арестованы граждане Китая, Кувейта, Польши и Норвегии.

Также глава Иммиграционного бюро Пхукета коснулся вопроса о деятельности недобросовестных визовых агентов, обещающих иностранцам «продления виз», но не исполняющих обязательств перед клиентами.

По словам полковника Сукчая, в отношении таких агентов на Пхукете было начато 15 дел. Из них 11 ведет полиция Пхукет-Тауна и еще по два – полиция Патонг и Чалонга. Глава Иммиграционного бюро не назвал имена фигурнатов и не указал, какая ответственность им может грозить.

Полковник Сукчай завершил свою презентацию тем, что рассказал об открытии в Иммиграционном бюро «Центра помощи», который должен заниматься вопросами иностранных граждан, пострадавших от деятельности недобросовестных визовых агентов. Также офицер призвал жителей острова сообщать в правоохранительные органы об известных им случаях нарушения иностранцами законов и о тайских гражданах, активно помогающих иностранцам это делать.