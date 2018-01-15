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На Пхукете проверят «частные пирсы» после взрыва на спидботе

Иккапоп Тхонгтуб

15 Января 2018 18:06:16

Фото: Phuket PR Department
Фото: Phuket PR Department

Губернатор Пхукета Норрапхат Плодтхонг отдал распоряжение провести проверку на всех пирсах острова, которые находятся в частной собственности, и откуда туристы отправляются на морские экскурсии. Руководить инспекциями будет вице-губернатор Пракоб Вонгманирунг. Решение было озвучено на следующий день после того, как один из пхукетских спидботов загорелся во время плавания. В момент происшествия на борту судна находился 31 человек.

Как заявил губернатор на совещании в Provincial Hall утром 15 января, частные пирсы не получили достаточного внимания со стороны властей в ходе предновогодней кампании по контролю за соблюдением техники безопасности на морских судах.

«Вице-губернатор Пхукета Пракоб Вонгманирунг проверит частные пирсы на предмет безопасности. Государственные пирсы регистрируют данные обо всех отправляющихся с них судах о пассажирах, но данный спидбот покинул Пхукет с частного пирса. В настоящий момент менеджмент на частных пирсах не полностью соответствует стандартам», – заявил губернатор.

«Пхукету нужно обратить внимание на то, чтобы на частных пирсах соблюдались те же стандарты безопасности, что и на государственных. При отправлении каждого судна должна фиксироваться дата отправления, время, название лодки и число пассажиров. Самое важное – это имена пассажиров. Также нам необходимо знать направление следования каждой лодки», – добавил он.

Губернатор не уточнил, какие меры будут приняты для повышения уровня технического состояния спидботов и паромов. По предварительным данным, инцидент у Пхи-Пхи произошел из-за утечки топлива на борту лодки. Утечка привела ко взрыву одного из двигателей и пожару.

По словам Норрапхата Плодтхонга, инцидент в заливе Пханг-Нга привлек внимание главы правительства и министра туризма и спорта.

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