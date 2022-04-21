На Пхукете проверили систему уличного видеонаблюдения

Представительница офиса премьер-министра в должности генерального инспектора Папхасмон Амраликит прибыла на Пхукет с целью ознакомиться с тем, как на острове организована система уличного наблюдения, на развитие которой регулярно выделяются бюджетные средства.

Новости Пхукета

Представитель премьер-министра ознакомилась с тем, как на Пхукете развивают систему уличного видеонаблюдения. Фото: PR Phuket

Представитель премьер-министра ознакомилась с тем, как на Пхукете развивают систему уличного видеонаблюдения. Фото: PR Phuket

Представитель премьер-министра ознакомилась с тем, как на Пхукете развивают систему уличного видеонаблюдения. Фото: PR Phuket

Представитель премьер-министра ознакомилась с тем, как на Пхукете развивают систему уличного видеонаблюдения. Фото: PR Phuket

Представитель премьер-министра ознакомилась с тем, как на Пхукете развивают систему уличного видеонаблюдения. Фото: PR Phuket

Представитель премьер-министра ознакомилась с тем, как на Пхукете развивают систему уличного видеонаблюдения. Фото: PR Phuket

Представитель премьер-министра ознакомилась с тем, как на Пхукете развивают систему уличного видеонаблюдения. Фото: PR Phuket

Представитель премьер-министра ознакомилась с тем, как на Пхукете развивают систему уличного видеонаблюдения. Фото: PR Phuket

Представитель премьер-министра ознакомилась с тем, как на Пхукете развивают систему уличного видеонаблюдения. Фото: PR Phuket

Представитель премьер-министра ознакомилась с тем, как на Пхукете развивают систему уличного видеонаблюдения. Фото: PR Phuket

Как сообщает PR-служба администрации Пхукета, госпожа Амраликит посетила провинцию 20 апреля. Ревизор осмотрела контрольный центр, куда стекается информация с камер и поговорил с ответственными за видеонаблюдение сотрудниками.

Как было объявлено, в настоящий момент из подключенных к единой сети 775 камер исправно функционируют 617 устройств (79,6%). Таким образом не работает каждая пятая камера. PR-служба Пхукета не уточнила, нашла ли инспектор Амраликит результаты расходования бюджетных средства удовлетворительными.

Также власти Пхукета рассказали о том, что единая система видеонаблюдения формировалась на острове постепенно и включает в себя камеры разного функционала и под контролем разных ведомств. К примеру, в рамках проекта центральной администрации провинции были установлены 120 обычных камер CCTV и четыре камеры с возможностью фиксации номерных знаков транспортных средств. Отдельно существует система мониторинга дорожного трафика, которая включает 37 камер с функцией фиксации номеров машин и мотоциклов и 31 камеру общего назначения.

Отдельным пунктом проходит система видеонаблюдения на контроль-пропускном пункте Тха-Чат-Чай, через который осуществляется въезд наземного транспорта на остров. Там работают 14 камер и система «смарт-карт», связанная с центром командования и контроля пхукетской провинции. На КПП есть камеры для распознавания номерных знаков, камеры с возможностью распознавания лиц и камеры общего назначения.

Кроме того, на Пхукете реализуется проект Phuket Smart City. В рамках его первой фазы на острове было установлено 30 камер для распознавания номеров и пять обычных, в рамках второй фазы – еще 20 камер и 16 камер соответственно.

Отдельный пул из 128 камер есть у туристической полиции, все устройства также подключены к единой сети наблюдения. Кроме того, 547 камер установили районные муниципалитеты и административный организации тамбонов (OrBorTor).

Также в случае необходимости правоохранительные органы могут получать информацию с многочисленных камер, находящихся в собственности частных и государственных структур и обычных жителей острова. На протяжении многих лет система видеонаблюдения является ключевым инструментов, позволяющим полиции раскрывать как крупные резонансные дела, так и ежедневные преступления.