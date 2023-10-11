На Пхукете провели первое занятие по противодействию «активному стрелку»

Начатая по всей стране кампания по обучению силовиков и гражданских лиц обороне при случаях, подобных стрельбе в Siam Paragon, дошла до Пхукета. Первое занятие для полицейских и охранников, а также университетских преподавателей и студентов было проведено утром 10 октября. На мероприятие приехали глава полиции по восьмому региону генерал-лейтенант Сурапхонг Тханомчит и шеф полиции Пхукета генерал-майор Сермпхан Сириконг.

Новости Пхукета

Тренировка проводилась в пхукетском кампусе Университета Раджабхат (Phuket Rajabhat University, PSU) в Рассаде. Если судить по фотографиям, которые опубликовали университет, полиция и PR-служба Пхукета, занятие представляло собой лекцию, практические навыки не отрабатывались.

Так, впрочем, происходит не во всех регионах, где проходит кампания. К примеру, в провинции Лой, где аналогичное занятие проводила 9 октября туристическая полиция, была и практическая часть.

Также большие практические учения проходили в июле в Bangkok Christian College. В учебном заведении была организована полноценная эвакуация, игравший роль стрелка полицейский ходил по колледжу, пытался открывать двери, кричал и стрелял холостыми. Не успевшие эвакуироваться дети баррикадировались в классах, вызывали полицию, а в конце – сами давали отпор стрелку, после чего встречали полицию и помогали медикам оказывать помощь пострадавшим.

На основе той тренировки был снят обучающий ролик, который турполиция выложила в Facebook сразу после стрельбы в Siam Paragon. По неким причинам, пхукетский офис Бюро турполиции им инициативу не поддержал.

По итогам занятия в Phuket Rajabhat University были опубликованы только стандартные отчеты с общими заявлениями. Впрочем, из них понятен фокус внимания полиции. Генерал Тханомчит в своем выступлении подчеркнул, что на Пхукете особо важно обеспечивать безопасность иностранных туристов. Видимо, для этого на мероприятие были приглашены президент Туристической ассоциации Пхукета (РТА) Тханет Тантипириякит и президент южного отделения Ассоциации отелей Таиланда (ТНА) Суксит Сувандитхакун.

Выбор места проведения мероприятия показывает, что полиция в курсе, что нередко местами шутингов становятся образовательные заведения. Группа студентов и преподавателей PSU проходила курс вместе с основными участниками.

Главными же слушателями были полицейские (по пять сотрудников от каждого из 11 участков) и частные охранники. Генерал Тханомчит подчеркнул, что слушатели должны быть готовы перенимать знания от лекторов, чтобы затем применять их на практике. В тексте PR Phuket отмечается, что мероприятие знаменовало собой «начало кампании» по обучению.

Самих рекомендаций ни в одной из публикаций не было. Впрочем, июльское видео туристической полиции и другие сообщения ведомства показывают, что в Таиланде применяется стандартная американская модель защиты от активного стрелка, которую перенял у США весь мир.

На основе своего опыта американцы пришли к тому, что оптимальная схема реагирования на ситуацию нападения активного стрелка – это последовательность «Беги – Прячься – Сопротивляйся».

Оригинальное руководство Министерства национальной безопасности США доступно на русском языке по этой ссылке. С выжимкой из методички Министерства национальной безопасности США можно ознакомиться в разделе «Вопрос-Ответ».