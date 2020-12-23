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На Пхукете протестировали 7 тыс. мигрантов, носителей вируса не обнаружено

Глава пхукетского офиса Минздрава (РРНО) Тханит Сермкэу сообщил о том, что медицинские работники уже протестировали свыше 7 тыс. живущих и работающих на острове трудовых мигрантов. Ни одного носителя коронавируса выявлено не было.

Новости Пхукета

23 Декабря 2020, 04:44 PM
На Пхукете протестировали 7 тыс. трудовых мигрантов из 59 тыс. работающих на острове. Фото: РРНО

На Пхукете протестировали 7 тыс. трудовых мигрантов из 59 тыс. работающих на острове. Фото: РРНО

На Пхукете протестировали 7 тыс. трудовых мигрантов из 59 тыс. работающих на острове. Фото: РРНО

На Пхукете протестировали 7 тыс. трудовых мигрантов из 59 тыс. работающих на острове. Фото: РРНО

На Пхукете протестировали 7 тыс. трудовых мигрантов из 59 тыс. работающих на острове. Фото: РРНО

На Пхукете протестировали 7 тыс. трудовых мигрантов из 59 тыс. работающих на острове. Фото: РРНО

На Пхукете протестировали 7 тыс. трудовых мигрантов из 59 тыс. работающих на острове. Фото: РРНО

На Пхукете протестировали 7 тыс. трудовых мигрантов из 59 тыс. работающих на острове. Фото: РРНО

На Пхукете протестировали 7 тыс. трудовых мигрантов из 59 тыс. работающих на острове. Фото: РРНО

На Пхукете протестировали 7 тыс. трудовых мигрантов из 59 тыс. работающих на острове. Фото: РРНО

На Пхукете протестировали 7 тыс. трудовых мигрантов из 59 тыс. работающих на острове. Фото: РРНО

На Пхукете протестировали 7 тыс. трудовых мигрантов из 59 тыс. работающих на острове. Фото: РРНО

На Пхукете протестировали 7 тыс. трудовых мигрантов из 59 тыс. работающих на острове. Фото: РРНО

На Пхукете протестировали 7 тыс. трудовых мигрантов из 59 тыс. работающих на острове. Фото: РРНО

На Пхукете протестировали 7 тыс. трудовых мигрантов из 59 тыс. работающих на острове. Фото: РРНО

На Пхукете протестировали 7 тыс. трудовых мигрантов из 59 тыс. работающих на острове. Фото: РРНО

На Пхукете протестировали 7 тыс. трудовых мигрантов из 59 тыс. работающих на острове. Фото: РРНО

На Пхукете протестировали 7 тыс. трудовых мигрантов из 59 тыс. работающих на острове. Фото: РРНО

В ходе пресс-конференции 22 декабря господин Сермкэу также рассказал, что официальные лица идентифицировали 56 «рабочих», которые в период с 1 декабря посещали провинцию Самут-Сакхон, с которой началась новая вспышка коронавируса.

«Мы рассмотрим все эти случаи более тщательно. Сейчас мы ждем результатов анализов на COVID-19, которые должны быть готовы 23 декабря», – заявил господин Сермкэу.

Согласно отчету РРНО, за 21-22 декабря проверки были проведены в 134 лагерях трудовых мигрантов. И хотя носителей вируса не выявили, около 56 человек были отнесены к группе высокого риска. В отчете ведомства не указывается, как именно это следует понимать.

Ранее в этом месяце вице-губернатор Пхичет Панапхонг указывал, что на остров в настоящий момент проживают 59 тыс. трудовых мигрантов, при этом 80% приходится на граждан Мьянмы.

 

 

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