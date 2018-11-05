На Пхукете прошла очередная акция протеста против гидов-иностранцев

Более 50 туристических гидов собрались 2 ноября у здания администрации провинции Пхукет, чтобы передать официальным лицам жалобу на конкурентов-иностранцев, работающим нелегально.

Новости Пхукета

5 Ноября 2018, 10:10 AM

Фото: Phuket PR Department

Собравшихся у Provincial Hall недовольных гидов возглавлял президент Ассоциации туристических гидов андаманского региона Крит Тхепбамрунг. Господин Тхепбамрунг призвал представителей власти принять меры против нелегальных гидов, работающих на Пхукете и в соседних провинциях. При этом глава ассоциации подчеркнул, что проблема нелегалов отнюдь не нова.

Озвученная в этот раз претензия к гидам нелегалам (прежде всего, иностранцам) состоит в том, что они не проходят обучения в Департаменте туризма и не имеют знаний, которыми обладают официальные гиды.

«Часть проблемы заключается и в том, что все строгие правила и требования предъявляются только к тайским гидам, прошедшим подготовку в Туристическом департаменте», – заявил господин Тхепбамрунг.

При этом глава Ассоциации туристических гидов андаманского региона не коснулся вопроса языковой квалификации – главной причины, заставляющей турбизнес нанимать иностранцев, которые формально не имеют права работать гидами в Таиланде. Примечательно, что даже надписи на плакатах, которые держали участники акции у Provincial Hall, были в подавляющем большинстве на тайском языке.

Жалобу гидов 2 ноября принял вице-губернатор Таньяват Чанпинит. Чиновник пообещал передать ее в официальным лицам, занимающимся соответствующими вопросами.