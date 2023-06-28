На Пхукете прошла новая акция по сдаче крови иностранцами

Донорский пункт был организован в мини конференц-зале на втором этаже крыла Central Floresta, часы работы – с 11:00 до 16:00. Гражданам Таиланда необходимо было иметь при себе ID-карту, иностранцам – паспорт. Больше ничего от желающих сдать кровь не требовалось.
Непосредственно процесс забора крови занимал, как обычно, около 15 минут. Общее время вместе с регистрацией, ожиданием и отдыхом после процедуры – порядка одного часа. Всем сдавшим кровь выдали памятные подарки.
Памятка для донора
Нацеленные на иностранцев акции по сдаче крови проходят при поддержке туристической полиции и Иммиграционного бюо Пхукета. К нынешней акции ведомства не публиковали никаких рекомендаций для тех, кто идет сдавать кровь впервые, но памятки выпускались до этого.
Рекомендуется:
- Хорошо отдохните перед сдачей крови. Отправьтесь в постель пораньше и хорошо выспитесь.
- Поешьте за четыре часа до сдачи крови. Предпочтение следует отдавать здоровой и не жирной пище.
- Приезжайте на акцию в удобной одежде с рукавами, обеспечивающими легкий доступ к локтевому сгибу.
- Возьмите с собой удостоверяющий личность документ (паспорт).
- Следите за гидрацией организма. За 20-30 минут до процедуры выпейте три-четыре стакана воды.
- Не спешите уходить после процедуры. Подождите 15 минут в донорском пункте, подкрепите силы едой, которой вас там угостят. В случае головокружения или головной боли – присядьте или прилягте. Если неприятные ощущения продолжаются – обратитесь к врачам.
Не рекомендуется:
- Не сдавайте кровь, если вы болеете. Также к сдаче крови не допускаются люди, перенесшие COVID-19 менее, чем за 14 дней до процедуры, или испытавшие побочные эффекты от вакцинации.
- Не употребляйте алкоголь в течение 24 часов до и после донорства. Также препятствием для сдачи крови может стать прием некоторых медицинских препаратов перед процедурой (проконсультируйтесь с врачом в донорском пункте или заблаговременно по телефону). Воздержитесь от курения в течение двух часов до процедуры.
- После сдачи крови постарайтесь в течение следующих суток избегать долгого воздействия прямых солнечных лучей. Воздержитесь от больших физических нагрузок.
Выездные пункты сдачи крови в июле
Ранее на этой неделе Региональный банк крови при пхукетском офисе Красного Креста (Phuket RBC) опубликовал график работы выездных донорских пунктов в июле. В этом месяце на Пхукете акций будет меньше, чем обычно. Список следующий:
- 1 июля – 12:00-18:00 – Lotus’s Bypass Rd.,
- 4 июля – 10:00-15:00 – Cherng Talay OrBorTor,
- 4 июля – 12:00-18:00 – Lotus’s Bypass Rd.,
- 6 июля – 12:00-18:00 – Lotus’s Bypass Rd.,
- 6 июля – 12:00-16:00 – Makro Rawai,
- 11 июля – 10:00-15:00 – King Power Duty Free,
- 11 июля – 12:00-18:00 – Lotus’s Thalang,
- 13 июля – 12:00-18:00 – Lotus’s Bypass Rd.,
- 13 июля – 12:00-18:00 – Lotus’s Thalang,
- 17 июля – 12:00-18:00 – Lotus’s Bypass Rd.,
- 17 июля – 12:00-18:00 – Lotus’s Thalang,
- 19 июля – 12:00-18:00 – Lotus’s Bypass Rd.,
- 19 июля – 12:00-18:00 – Lotus’s Thalang,
- 21 июля – 12:00-18:00 – Lotus’s Bypass Rd.,
- 21 июля – 12:00-18:00 – Lotus’s Thalang,
- 22 июля – 14:00-18:00 – Lotus’s Bypass Rd.,
- 25 июля – 9:00-12:00 – Court of Appeal Region 8,
- 25 июля – 14:00-18:00 – Lotus’s Bypass Rd.,
- 27 июля – 12:00-18:00 – Lotus’s Thalang,
- 27 июля – 12:00-18:00 – Central Floresta,
- 28 июля – 9:00-15:30 – Phuket Red Cross (День рождения Рамы Х),
- 31 июля – 10:00-16:00 – Phuket International Airport (Office Building).
Также пожертвовать кровь в любой день можно в самом Phuket Regional Blood Center (Phuket RBC) в Пхукет-Тауне. График работы, адрес и другую информацию ищите в Facebook на страницах Phuket RBC и Region Phuket NBC.