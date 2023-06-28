На Пхукете прошла новая акция по сдаче крови иностранцами

В торгово-развлекательном центре Central прошла подготовленная Красным Крестом и Иммиграционным бюро акция по сдаче донорской крови. Пожертвовать кровь на острове можно в любой день недели, но мероприятия в Central традиционно позиционируются как нацеленные на иностранцев и особо важные, поскольку именно иностранцы могут сдать кровь с отрицательным резусом, почти не встречающуюся у тайцев.

Новости Пхукета

Донорский пункт был организован в мини конференц-зале на втором этаже крыла Central Floresta, часы работы – с 11:00 до 16:00. Гражданам Таиланда необходимо было иметь при себе ID-карту, иностранцам – паспорт. Больше ничего от желающих сдать кровь не требовалось.

Непосредственно процесс забора крови занимал, как обычно, около 15 минут. Общее время вместе с регистрацией, ожиданием и отдыхом после процедуры – порядка одного часа. Всем сдавшим кровь выдали памятные подарки.

Памятка для донора

Нацеленные на иностранцев акции по сдаче крови проходят при поддержке туристической полиции и Иммиграционного бюо Пхукета. К нынешней акции ведомства не публиковали никаких рекомендаций для тех, кто идет сдавать кровь впервые, но памятки выпускались до этого.

Рекомендуется:

Хорошо отдохните перед сдачей крови. Отправьтесь в постель пораньше и хорошо выспитесь.

Поешьте за четыре часа до сдачи крови. Предпочтение следует отдавать здоровой и не жирной пище.

Приезжайте на акцию в удобной одежде с рукавами, обеспечивающими легкий доступ к локтевому сгибу.

Возьмите с собой удостоверяющий личность документ (паспорт).

Следите за гидрацией организма. За 20-30 минут до процедуры выпейте три-четыре стакана воды.

Не спешите уходить после процедуры. Подождите 15 минут в донорском пункте, подкрепите силы едой, которой вас там угостят. В случае головокружения или головной боли – присядьте или прилягте. Если неприятные ощущения продолжаются – обратитесь к врачам.

Не рекомендуется:

Не сдавайте кровь, если вы болеете. Также к сдаче крови не допускаются люди, перенесшие COVID-19 менее, чем за 14 дней до процедуры, или испытавшие побочные эффекты от вакцинации.

Не употребляйте алкоголь в течение 24 часов до и после донорства. Также препятствием для сдачи крови может стать прием некоторых медицинских препаратов перед процедурой (проконсультируйтесь с врачом в донорском пункте или заблаговременно по телефону). Воздержитесь от курения в течение двух часов до процедуры.

После сдачи крови постарайтесь в течение следующих суток избегать долгого воздействия прямых солнечных лучей. Воздержитесь от больших физических нагрузок.

Выездные пункты сдачи крови в июле

Ранее на этой неделе Региональный банк крови при пхукетском офисе Красного Креста (Phuket RBC) опубликовал график работы выездных донорских пунктов в июле. В этом месяце на Пхукете акций будет меньше, чем обычно. Список следующий:

1 июля – 12:00-18:00 – Lotus’s Bypass Rd.,

4 июля – 10:00-15:00 – Cherng Talay OrBorTor,

4 июля – 12:00-18:00 – Lotus’s Bypass Rd.,

6 июля – 12:00-18:00 – Lotus’s Bypass Rd.,

– Lotus’s Bypass Rd., 6 июля – 12:00-16:00 – Makro Rawai,

– Makro Rawai, 11 июля – 10:00-15:00 – King Power Duty Free,

Duty Free, 11 июля – 12:00-18:00 – Lotus’s Thalang,

– Lotus’s Thalang, 13 июля – 12:00-18:00 – Lotus’s Bypass Rd.,

– Lotus’s Bypass Rd., 13 июля – 12:00-18:00 – Lotus’s Thalang,

– Lotus’s Thalang, 17 июля – 12:00-18:00 – Lotus’s Bypass Rd.,

– Lotus’s Bypass Rd., 17 июля – 12:00-18:00 – Lotus’s Thalang,

– Lotus’s Thalang, 19 июля – 12:00-18:00 – Lotus’s Bypass Rd.,

– Lotus’s Bypass Rd., 19 июля – 12:00-18:00 – Lotus’s Thalang,

– Lotus’s Thalang, 21 июля – 12:00-18:00 – Lotus’s Bypass Rd.,

– Lotus’s Bypass Rd., 21 июля – 12:00-18:00 – Lotus’s Thalang,

– Lotus’s Thalang, 22 июля – 14:00-18:00 – Lotus’s Bypass Rd.,

25 июля – 9 :00-12:00 – Court of Appeal Region 8,

9 – Court of Appeal Region 8, 25 июля – 14:00-18:00 – Lotus’s Bypass Rd.,

27 июля – 12:00-18:00 – Lotus’s Thalang,

– Lotus’s Thalang, 27 июля – 12:00-18:00 – Central Floresta,

– Central Floresta, 28 июля – 9:00-15:30 – Phuket Red Cross ( День рождения Рамы Х),

Phuket Red Cross ( 31 июля – 10:00-16:00 – Phuket International Airport (Office Building).

Также пожертвовать кровь в любой день можно в самом Phuket Regional Blood Center (Phuket RBC) в Пхукет-Тауне. График работы, адрес и другую информацию ищите в Facebook на страницах Phuket RBC и Region Phuket NBC.