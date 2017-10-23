На Пхукете прошла массовая молитва в память о Раме IX Участники Вегетарианского фестиваля собрались на массовую молитву в память об ушедшем из жизни Короле Пхумипоне Адульядете. Новости Пхукета 23 Октября 2017 11:37:47 Фото: Phuket PR Department Массовая молитва прошла вечером субботы, 21 октября, на футбольном поле Sanam Chai у здания администрации провинции. Среди прочих участие в молитве приняли представители китайских храмов и губернатор Пхукета Норрапхат Плодтхонг. Напомним, Вегетарианский фестиваль в этом году проходит в скорректированном формате из-за траура по Раме IX. Единственное уличное шествие в рамках фестиваля состоится в его заключительный день 28 октября.