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На Пхукете прошла акция в защиту монархии

Около 300 человек собрались 21 октября перед зданием окружной управы Таланга на акцию «в защиту монархии».

Новости Пхукета

22 Октября 2020, 01:19 PM
На Пхукете прошла акция в защиту монархии. Фото: Phuket PR Department

На Пхукете прошла акция в защиту монархии. Фото: Phuket PR Department

На Пхукете прошла акция в защиту монархии. Фото: Phuket PR Department

На Пхукете прошла акция в защиту монархии. Фото: Phuket PR Department

На Пхукете прошла акция в защиту монархии. Фото: Phuket PR Department

На Пхукете прошла акция в защиту монархии. Фото: Phuket PR Department

На Пхукете прошла акция в защиту монархии. Фото: Phuket PR Department

На Пхукете прошла акция в защиту монархии. Фото: Phuket PR Department

Число в 300 участников было озвучено PR-службой администрации Пхукета, хотя на опубликованных ведомствах фотографиях людей в желтых рубашках меньше.

Также PR-служба процитировала неназванного лидера собравшихся в Таланге роялистов, который сказал следующее: «Будучи тайцами, мы абсолютно не позволим ни какому-либо человеку, ни какой-либо группе лиц порочить или свергать монархию, которая заботилась о стране свыше 700 лет».

Участники акции держали в руках плакаты с лозунгами в защиту текущего государственного строя, включая «Жители Таланга вместе защитят нацию, религию и монархию». Также собравшиеся трижды проскандировали «Мы защитим монархию» и хором исполнили Королевский гимн.

PR-служба администрации Пхукета также указала, что организаторы акции приглашают жителей острова на новый митинг в защиту монархии, который пройдет 23 октября в Сапан-Хине в 17:30. Участники должны быть в желтых футболках.

 

 

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