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На Пхукете прошла акция с требованием отставки премьера

В субботу, 24 июля, жители Пхукет-Тауна стали свидетелями очередной протестной акции. На этот раз митинг и шествие устраивала группа Khana Ratsadon, связанная с Народной партией Пхукета

Иккапоп Тхонгтуб

29 Июля 2021, 04:44 PM
На Пхукете прошла акция с требованием отставки премьера. Фото: Иккапоп Тхонгтуб и PR Phuket

На Пхукете прошла акция с требованием отставки премьера. Фото: Иккапоп Тхонгтуб и PR Phuket

На Пхукете прошла акция с требованием отставки премьера

На Пхукете прошла акция с требованием отставки премьера

На Пхукете прошла акция с требованием отставки премьера

На Пхукете прошла акция с требованием отставки премьера

На Пхукете прошла акция с требованием отставки премьера

На Пхукете прошла акция с требованием отставки премьера

На Пхукете прошла акция с требованием отставки премьера

На Пхукете прошла акция с требованием отставки премьера

На Пхукете прошла акция с требованием отставки премьера

На Пхукете прошла акция с требованием отставки премьера

На Пхукете прошла акция с требованием отставки премьера

На Пхукете прошла акция с требованием отставки премьера

На Пхукете прошла акция с требованием отставки премьера

На Пхукете прошла акция с требованием отставки премьера

Около 15:00 дня в парке в Сапан-Хине собрались около 150 демонстрантов со своими машинами и мотоциклами. План состоял в том, чтобы пройти маршем до Phuket City Hall и вручить губернатору Наронгу Вунсиеу письмо с требованиями.

Впрочем, еще до начала марша в Сапан-Хин подтянулась другая группа людей, потребовавшая, чтобы Khana Ratsadon прекратила акцию. У них в руках были плакаты со слоганами «Спасите Пхукет» и «Пхукет хочет мира».

Между двумя группа произошло столкновение, потребовавшее вмешательства полицейских в форме и в штатском, которых оказалось около 150 человек. Официальные лица напомнили собравшимся, что подобные собрания и акции являются незаконными по действующему Декрету о чрезвычайной ситуации.

Представители Khana Ratsadon, в свою очередь, заявили, что прекращать акцию не намерены, пока не их письмо не будет передано губернатору. Затем активисты погрузились на транспорт и, сигналя клаксонами, направились к Phuket City Hall. Некоторые шли пешком держа в руках плакаты.

У Phuket City Hall демонстрантов встретил вице-губернатор Викром Джактхи, который пообещал, что их письмо будет передано главе провинции. Представители Khana Ratsadon коротко озвучили господину Джактхи три ключевых требования:

  1. Немедленная и безусловная отставка премьер-министра Праюта Чан-Очи;

  2. Сокращение бюджетных расходов на монархию и армию с перераспределением средств на борьбу с COVID-19;

  3. Замена вакцины Sinovac более качественными препаратами на основе технологии mRNA.

Также один из демонстрантов заявил о том, что прибыль от проекта Phuket Sandbox распределяется неравномерно. Основным бенефициаром программы оказалась «все та же группа капиталистов».

После передачи письма участники акции разошлись по домам. Полиция зафиксировала еще несколько стычек между представителями Khana Ratsadon и их оппонентами, но серьезными они сочтены не были.

Позже вечером того же дня группа Khana Ratsadon опубликовала на Facebook письмо к консульствам зарубежных стран на Пхукете. Протестующие заверили, что «понимают важность международных отношений» и заявили, что их действия вовсе не направлены на создание хаоса или помех программе Phuket Sanbox.

«Мы только хотим озвучить сигнал тревоги и попросить жителей Пхукета послать его дальше правительству с нашими тремя ключевыми требованиями», – говорилось в письме.

«Мы продолжим расширяться и прогрессировать, потому что знаем, что игнорирование политических вопросов приведет к тому, что мы окажемся со злоупотребляющим властью правительством, которое приведет нас к провалу и катастрофе», – добавил в Khana Ratsadon.



 

 

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