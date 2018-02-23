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На Пхукете прошел первый день Thailand Yacht Show

Третья ежегодная яхтенная выставка Thailand Yacht Show открылась в Ao Po Grand Marina в четверг, 22 февраля, и продлится вплоть до воскресенья, 25 февраля, включительно.

Новости Пхукета

23 Февраля 2018 09:35:47

Выставка Thailand Yacht Show продлится вплоть до 25 февраля включительно.
Выставка Thailand Yacht Show продлится вплоть до 25 февраля включительно.

Список участников яхтенной выставки в этом году включает такие известные в яхтенном бизнесе имена как Asia Marine, Asia Yacht Agency, Azimut Yachts, Boat Lagoon Yachting, Cholamark Boat Co, Fraser Yachts, Lee Marine, Multihull Solutions, Northrop and Johnson, Princess Yachts, Sky Marine, Sunreef, Sunseeker и многие другие. Среди выставляемых яхт – продукция Feadship, Ferretti, Heesen, Perini Navi и различные суда других производителей.

Как и в прежние годы, особый акцент организаторы выставки делают на супер-яхтах. В этом году флагманом флота премиальных судов является 90-метровая Lauren L от Cassens-Werft, которую выставляет Titan Fleet Management. Всего же на выставке представляются около полутора десятков супер-яхт.

В частности, Fraser Yachts презентует на Thailand Yacht Show 60-метровую MY Paraffin от Feadship, тогда как Lee Marine предлагает ознакомиться с 74-метровой MY Happy Days от Ferretti Group.

Среди парусных яхт выделяется 38-метровая La Numero Uno, построенная на итальянской верфи Perini Navi и являющаяся одним из самых роскошных парусников Азии. Сдачей лодки в чартер занимается брокер Asia Marine.

Среди катамаранов заслуживают отдельного внимания лодки Fountaine Pajot (их выставляет Multihull Solutions) и недавно дебютировавшие на Пхукете моторные и парусные Sunreef (Northrop and Johnson).

Также Multihull Solutions демонстрирует на выставке моторный катамаран ITAC 54, созданный знаменитых конструкторов Риккардо Булгарелли. В экспозиции Northrop & Johnson внимания заслуживает парусник SY In the Wind, построенный на верфи Sunreef Yachts.

Говоря о катамаранах, нельзя не упомянуть и пхукетскую лодку с говорящим названием HYPE. На продажу она, разумеется, не выставляется. Вместо этого HYPE организует ежедневные круизы по заливу Пханг-Нга в часы, предшествующие началу шоу. Кроме того, гостей ждет демо-платформа, где можно ознакомиться с продукцией Sea-Doo, Schiller, JetBlade и JetSurf. Перевести дух можно на плавучих диванах Soo Santai иди в VIP-лаундже на воде. В часы заката гостей ждут коктейли и диджейские сеты в D'Deck Bar. А в пятницу и субботу посетителей ждут на сеанс йоги в Wellness Pop-up Spa. Каждый день выставки завершается насыщенной развлекательной программой.

Билеты на выставку можно бесплатно заказать на www.thailandyachtshow.com.

 

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