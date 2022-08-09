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На Пхукете прошел киберспортивный турнир на 100 тыс. бат

Административная организация провинции Пхукет (OrBorJor) и мобильный оператор AIS провели на острове киберспортивный турнир среди школьников по RoV Arena of Valor.

Новости Пхукета

10 Августа 2022, 10:00 AM
Финал AIS eSports S Series 2022 Phuket на Пхукете. Фото: Phuket OrBorJor

Финал AIS eSports S Series 2022 Phuket на Пхукете. Фото: Phuket OrBorJor

Финал AIS eSports S Series 2022 Phuket на Пхукете. Фото: Phuket OrBorJor

Финал AIS eSports S Series 2022 Phuket на Пхукете. Фото: Phuket OrBorJor

Финал AIS eSports S Series 2022 Phuket на Пхукете. Фото: Phuket OrBorJor

Финал AIS eSports S Series 2022 Phuket на Пхукете. Фото: Phuket OrBorJor

Финал AIS eSports S Series 2022 Phuket на Пхукете. Фото: Phuket OrBorJor

Финал AIS eSports S Series 2022 Phuket на Пхукете. Фото: Phuket OrBorJor

Финал AIS eSports S Series 2022 Phuket на Пхукете. Фото: Phuket OrBorJor

Финал AIS eSports S Series 2022 Phuket на Пхукете. Фото: Phuket OrBorJor

Финал AIS eSports S Series 2022 Phuket на Пхукете. Фото: Phuket OrBorJor

Финал AIS eSports S Series 2022 Phuket на Пхукете. Фото: Phuket OrBorJor

Финал AIS eSports S Series 2022 Phuket на Пхукете. Фото: Phuket OrBorJor

Финал AIS eSports S Series 2022 Phuket на Пхукете. Фото: Phuket OrBorJor

Финал AIS eSports S Series 2022 Phuket на Пхукете. Фото: Phuket OrBorJor

Финал AIS eSports S Series 2022 Phuket на Пхукете. Фото: Phuket OrBorJor

Финал AIS eSports S Series 2022 Phuket на Пхукете. Фото: Phuket OrBorJor

Финал AIS eSports S Series 2022 Phuket на Пхукете. Фото: Phuket OrBorJor

Финал AIS eSports S Series 2022 Phuket на Пхукете. Фото: Phuket OrBorJor

Финал AIS eSports S Series 2022 Phuket на Пхукете. Фото: Phuket OrBorJor

Мероприятие AIS eSports S Series 2022 Phuket проходило в воскресенье, 7 августа, в Central Phuket Floresta. Событие представляло собой финал пхукетской серии по RoV Arena of Valor, так что призовой фонд в этот раз составлял солидные 100 тыс. бат, причем распределение наград было классическим турнирным, то есть победитель забирал половину.

Кроме того, победители финала получали путевки на соревнования более высокого уровня AIS eSports S Series 2022 by Dutch Mill, в котором должны сойтись лучшие команды Бангкока, Пхукета и Чианг-Мая. Это событие запланировано на октябрь.

Победу в итоге одержала команда Team Frustrated With The 100k Prize, представляющая Phuket Wittayalai School. Ей достались призовые в размере 50 тыс. бат.

Второе место заняла Team Aurora Princess также из Phuket Wittayalai School, получившая 30 тыс. бат. Третьими стали геймеры из PunPondJohnOatAof Team, представляющие Phuket Vocational College. Их награда – 15 тыс. бат. Наконец, четвертое место и 5 тыс. бат достались GhostWar Team из Dowroong Wittaya School.

 

 

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