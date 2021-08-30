Полиция Таланга расследует дело о массовой драке между коллекторами и жителями поселка Пру-Сампхан в тамбоне Тхепкрасаттри, произошедшей в среду, 25 августа.

Иккапоп Тхонгтуб

30 Августа 2021, 04:41 PM

На Пхукете произошла драка между коллекторами и должниками.

Заявление по факту произошедшего подала в полицию 55-летняя владелица магазина Прани Тайанг. Женщина сообщила, что к ней приехали несколько мужчин крепкой комплекции, потребовавших выплаты долга ростовщику, к которому они ранее обратились с мужем за неформальным кредитом.

Конфликт между жителями поселка и коллекторами был снят на видео, которое получило широкий резонанс в интернете. На записи четко видно, что участники драки обмениваются не толчками, а серьезными ударами, некоторые из которых приходятся по головам.

В беседе с подполковником Крайсорном Бунпрасопом госпожа Тайанг объяснила, что около месяца назад вместе с мужем заняла у местного ростовщика 6 тыс. бат. Вместе с ними за средствами обратилась «еще одна сторона», так что общая сумма займа составила 11 тыс.

По словам госпожи Тайанг, средства были заняты «под 20%», что в денежном выражении составляло 550 бат в день. Последнюю выплату по кредиту заемщики должны были сделать 24 августа, но достать средства им помешала непогода. Ответом на просрочку стали «грубые оскорбления в адрес ее родителей». Аналогичным образом конфликт развивался и непосредственно в тот день, когда коллекторы приехали в ее магазин.

Госпожа Тайанг отметила, что за нее вступились сын и муж. Последний в ходе драки получил травмы, равно как двое прибывших за деньгами представителей ростовщика. Информацию о том, кто нанес первый удар, в отчете о происшествии отсутствует

Владелица магазина добавила, что ранее несколько раз обращалась за «неформальными займами» и всегда выплачивала их в срок без каких-либо происшествий. В этот же раз достать деньги помешал дождь.

Заместитель начальника полиции Таланга подполковник Анукун Нукет указал, что по факту произошедшего проводиться опрос участников конфликта. Также офицер добавил, что полицейские ждут медицинских отчетов о полученных пострадавшими травмах и результатов осмотра места событий.

Глава восьмого мубана Тхепкрасаттри (пуяйбан) Крайсорн Пантип, в свою очередь, обратился к жителям с призывом не обращаться за «неформальными кредитами» к тем, кто их предоставляет.

«Мы никогда не поощряли обращение за такими займами, поскольку у поселка есть свои фонда. У нас имеется сберегательный фонд, из которого жители могут получить дополнительные средства», – заявил он.

«Что касается этого происшествия, то как мы узнали у местных жителей, эта семья ранее занимала средства, но всегда своевременно осуществляла все платежи. Все, что мы знаем непосредственно о произошедшем, то, что конфликт произошел из-за грубых слов в отношении матери владелицы магазина», – добавил он.