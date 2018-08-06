На Пхукете проинспектировали морские суда

Официальные лица провели инспекцию пхукетского флота туристических и рыболовецких судов.

6 Августа 2018 10:28:28

Фото: Туристическая полиция Таиланда

Заместитель начальника туристической полиции Таиланда генерал Сурачет Хакпан посетил Пхукет и принял участие в масштабной инспекции местного флота туристических и рыболовецких судов в пятницу, 3 августа.

Как рассказал генерал Хакпан, в общей сложности были проверены более 400 лодок. Полностью соответствующие стандартам безопасности были признаны 200 из них. Владельцы остальных получили предписания оперативно устранить выявленные недочеты, еще 10 лодок были незамедлительно выведены из эксплуатации по причине серьезного несоответствия требованиям безопасности.

В общей сложности генерал Хакпан и другие официальные лица посетили восемь мест на Пхукете, в том числе пирс в Чалонге, пирс в Рассаде, пирс Пхисит на мысе Панва, марину Boat Lagoon, пирс в Ао-По. Также проинспектировани была верфь Раттаначай и еще два неназванных объекта.

Общаясь с журналистами, генерал Хакпан подчеркнул, что распоряжение проверить туристические суда на соответствие требованиям безопасности поступило напрямую от премьер-министра Праюта Чан-Очи и вице-премьера Правита Вонгсувана. В реализации комплекса мер по повышению безопасности морского транспорта задействованы полиция, ВМФ, Министерство туризма, Морской департамент и другие ведомства. Проверке подлежат как находящиеся в эксплуатации суда, так и строящиеся.

При этом генерал подчеркнул, что в случае допуска к эксплуатации небезопасных судов к ответственности будут привлекаться не только их операторы, но и инспекторы Морского департамента.

Напомним, что вопрос безопасности морского транспорта в Таиланде вернулся на повестку дня после того, как у берегов Пхукета затонуло туристическое судно «Феникс». В момент происшествия на борту лодки находились 89 туристов, 47 из них погибли. Трагедия у побережья Пхукета нанесла серьезный удар по туристическому потоку из Китая, поскольку подавляющее большинство пассажиров «Феникса» составляли китайские граждане.