На Пхукете продолжаются задержания нарушителей комендантского часа

Как следует из полицейского отчета, оформленного в виде инфографики, больше всего задержаний произвели сотрудники полицейского участка Пхукет-Тауна, меньше всего – сотрудники участка Сакху. Общая статистика по участкам выглядит следующим образом:
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Пхукет-Таун – 205 (8 за последнюю ночь)
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Патонг – 149 (13)
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Вичит – 72 (1)
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Чалонг – 43 (1)
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Карон – 36 (1)
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Таланг – 34 (2)
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Чернг-Талей – 27 (1)
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Кату – 19 (0)
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Тха-Чат-Чай – 15 (1)
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Камала 25 (0)
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Сакху 11 (0)
Отдельно о борьбе с нарушителями комендантского часа отчитался Центр по контролю за незаконным оборотом наркотиков по провинции Пхукет. Сотрудники этого центра задержали и передали в полицию Пхукет-Тауна пятерых нарушителей.
Как ранее отмечал представитель центра Сирипонг Липрасит, большинство игнорирующих комендантский час лиц объясняются свои действия необходимостью «поехать к другу или пополнить счет на мобильном телефоне».
«Это безответственное поведение», – говорил господин Липрасит.