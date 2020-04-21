Полиция Пхукета сообщила о задержании еще 28 нарушителей комендантского часа. Общее число задержанных с 3 апреля по настоящий момент выросло до 636 человек.

Новости Пхукета

21 Апреля 2020, 01:22 PM

На Пхукете продолжаются задержания нарушителей комендантского часа. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Как следует из полицейского отчета, оформленного в виде инфографики, больше всего задержаний произвели сотрудники полицейского участка Пхукет-Тауна, меньше всего – сотрудники участка Сакху. Общая статистика по участкам выглядит следующим образом:

Пхукет-Таун – 205 (8 за последнюю ночь)

Патонг – 149 (13)

Вичит – 72 (1)

Чалонг – 43 (1)

Карон – 36 (1)

Таланг – 34 (2)

Чернг-Талей – 27 (1)

Кату – 19 (0)

Тха-Чат-Чай – 15 (1)

Камала 25 (0)

Сакху 11 (0)

Отдельно о борьбе с нарушителями комендантского часа отчитался Центр по контролю за незаконным оборотом наркотиков по провинции Пхукет. Сотрудники этого центра задержали и передали в полицию Пхукет-Тауна пятерых нарушителей.

Как ранее отмечал представитель центра Сирипонг Липрасит, большинство игнорирующих комендантский час лиц объясняются свои действия необходимостью «поехать к другу или пополнить счет на мобильном телефоне».

«Это безответственное поведение», – говорил господин Липрасит.