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На Пхукете продолжаются задержания нарушителей комендантского часа

Полиция Пхукета сообщила о задержании еще 28 нарушителей комендантского часа. Общее число задержанных с 3 апреля по настоящий момент выросло до 636 человек.

Новости Пхукета

21 Апреля 2020, 01:22 PM
На Пхукете продолжаются задержания нарушителей комендантского часа. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

На Пхукете продолжаются задержания нарушителей комендантского часа. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Как следует из полицейского отчета, оформленного в виде инфографики, больше всего задержаний произвели сотрудники полицейского участка Пхукет-Тауна, меньше всего – сотрудники участка Сакху. Общая статистика по участкам выглядит следующим образом:

  • Пхукет-Таун – 205 (8 за последнюю ночь)

  • Патонг – 149 (13)

  • Вичит – 72 (1)

  • Чалонг – 43 (1)

  • Карон – 36 (1)

  • Таланг – 34 (2)

  • Чернг-Талей – 27 (1)

  • Кату – 19 (0)

  • Тха-Чат-Чай – 15 (1)

  • Камала 25 (0)

  • Сакху 11 (0)

Отдельно о борьбе с нарушителями комендантского часа отчитался Центр по контролю за незаконным оборотом наркотиков по провинции Пхукет. Сотрудники этого центра задержали и передали в полицию Пхукет-Тауна пятерых нарушителей.

Как ранее отмечал представитель центра Сирипонг Липрасит, большинство игнорирующих комендантский час лиц объясняются свои действия необходимостью «поехать к другу или пополнить счет на мобильном телефоне».

«Это безответственное поведение», – говорил господин Липрасит.

 

 

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