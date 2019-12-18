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На Пхукете продолжаются поиски сбежавшего из-под стражи заключенного

Правоохранительные органы Пхукета продолжают поиски 28-летнего гражданина США, сбежавшего из-под стражи в понедельник, 16 декабря.

Таньялак Сакут

18 Декабря 2019, 03:08 PM
На Пхукете продолжаются поиски сбежавшего из-под стражи заключенного. Фото: Полиция Чалонга

На Пхукете продолжаются поиски сбежавшего из-под стражи заключенного. Фото: Полиция Чалонга

На Пхукете продолжаются поиски сбежавшего из-под стражи заключенного. Фото: Полиция Чалонга

На Пхукете продолжаются поиски сбежавшего из-под стражи заключенного. Фото: Полиция Чалонга

На Пхукете продолжаются поиски сбежавшего из-под стражи заключенного. Фото: Полиция Чалонга

На Пхукете продолжаются поиски сбежавшего из-под стражи заключенного. Фото: Полиция Чалонга

На Пхукете продолжаются поиски сбежавшего из-под стражи заключенного. Фото: Полиция Чалонга

На Пхукете продолжаются поиски сбежавшего из-под стражи заключенного. Фото: Полиция Чалонга

Как сообщали «Новости Пхукета» ранее, американец Эзекиель Шилони Долсиде совершил побег из-под стражи в районе 14:10. Мужчина, ожидавший депортации за хранение марихуаны и оверстей, сбежал от полицейских в процессе транспортировки из Пхукет-Тауна в участок Чалонга.

Как пояснил полковник Чупрасит, мужчину в наручниках доставили на территорию участка Чалонга, но когда сотрудники полиции открыли кузов пикапа, в котором он находился, американец бросился бежать.

По словам шефа полиции Чалонга полковника Саравут Чупрасита, мужчина скрылся где-то в джунглях позади магазина SuperCheap к югу от кольца Чалонга. Поиски по горячим следам, участие в которых приняли три десятка человек, результатов не принесли.

«Мы не нашли его», – заявил полковник Чупрасита.

По словам офицера, полицейский участок обратился в суд за ордером на арест американца, а также распространил постер с его фотографией. К обвинениям против мужчины был добавлен побег из-под стражи.

Как отметил полковник Чупрасита, беглеца «можно считать опасным». При это награды за помощь в его поиске полиция не предлагает.

«Я думаю, он все еще на Пхукете. Может быть в Раваи, Ката, Кароне или Патонга, согласно той информации, которую мы имеем. Может быть, он и хочет жить в Таиланде, но остаться здесь не сможет. Информация о нем уже передана в Иммиграционное бюро», – заявил полковник.

«Если вы увидите его или кого-то похожего на него, пожалуйста, позвоните в полицейский участок Чалонга по телефону 076-381247 или обратитесь на горячую линию 191. Также вы можете позвонить на мой личный мобильный номер 081-5350419», – добавил шеф полиции Чалонга.

 

 

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