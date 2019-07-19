Полиция и спасатели продолжают поиски двух граждан Филиппин, пропавших во время купания на пляже Фридом во второй половине дня 17 июля. В то, что мужчины могли выжить, шеф полиции Карона уже не верит.

Таньялак Сакут

На Пхукете продолжаются поиски двух пропавших в море туристов. Фото: Полиция Карона

На Пхукете продолжаются поиски двух пропавших в море туристов. Фото: Полиция Карона

На Пхукете продолжаются поиски двух пропавших в море туристов. Фото: Полиция Карона

На Пхукете продолжаются поиски двух пропавших в море туристов. Фото: Полиция Карона

На Пхукете продолжаются поиски двух пропавших в море туристов. Фото: Полиция Карона

На Пхукете продолжаются поиски двух пропавших в море туристов. Фото: Полиция Карона

Как сообщали «Новости Пхукета» ранее, 17 июля группа из 13 филиппинских туристов отдыхала на пляже Фридом и в какой-то момент несколько иностранцев рискнули искупаться. Двое из них на берег не вернулись.

Отдыхающие вызвали спасателей Kusoldharm Foundation, которые вместе с полицией и другими специалистами приступили к поискам, но развернуть полномасштабную поисковую операцию на море не позволили погодные условия. Поиск велся исключительно с берега.

По состоянию на 9:30 утра пятницы, 19 июля, пропавших туристов найти не удалось. Это корреспонденту «Новостей Пхукета» подтвердил спасатель Kusoldharm Foundation Парскон Сиричучот.

«Пока что мы их не нашли», – развел руками господин Сиричучот.

Шеф полиции Карона полковник Правит Суттхирыангарун также не смог сообщить ничего обнадеживающего и лишь посетовал на погодные условия.

Полковник выразил надежду, что погода улучшится в течение сегодняшнего дня, что повысит эффективность работы поисковых команд. При этом полковник прямым текстом заявил, что не рассчитывает найти пропавших иностранцев живыми. Речь идет о поиске тел.

«Я не думаю, что они живы. Волны во все эти дни были слишком сильными», – заявил офицер.

По словам полковника Суттхирыангаруна, тела могло выбросить волнами на прибрежные скалы или унести дальше вдоль побережья.

«Я полагаю, что сегодня поисковые команды найдут их. Если нет, мы обратимся к ВМФ с просьбой направить нам на помощь вертолет», – добавил он.