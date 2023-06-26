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На Пхукете продолжают искать пропавшего полгода назад персидского кота

Хозяйка белого персидского кота, пропавшего в районе пхукетской Лагуны еще в январе, не теряет надежды, что ей удастся вернуть любимца, которого она не видела уже полгода. За животное объявлена награда в 100 тыс. бат. В июньских репостах информация о вознаграждении повторяется.

Новости Пхукета

26 Июня 2023, 02:38 PM
Персидский кот пропал в районе Лагуны в январе. Награда в 100 тыс. бат по-прежнему остается в силе. Фото: Vivian Xw

Персидский кот пропал в районе Лагуны в январе. Награда в 100 тыс. бат по-прежнему остается в силе. Фото: Vivian Xw

Персидский кот пропал в районе Лагуны в январе. Награда в 100 тыс. бат по-прежнему остается в силе. Фото: Vivian Xw

Персидский кот пропал в районе Лагуны в январе. Награда в 100 тыс. бат по-прежнему остается в силе. Фото: Vivian Xw

Персидский кот пропал в районе Лагуны в январе. Награда в 100 тыс. бат по-прежнему остается в силе. Фото: Vivian Xw

Персидский кот пропал в районе Лагуны в январе. Награда в 100 тыс. бат по-прежнему остается в силе. Фото: Vivian Xw

Персидский кот пропал в районе Лагуны в январе. Награда в 100 тыс. бат по-прежнему остается в силе. Фото: Vivian Xw

Персидский кот пропал в районе Лагуны в январе. Награда в 100 тыс. бат по-прежнему остается в силе. Фото: Vivian Xw

«Прошу простить меня за еще одну публикацию, но я так и не нашла его. Я надеюсь, что случится чудо, что он еще жив», – написала хозяйка пропавшего кота Вивиан в социальных сетях в прошлые выходные.

Пропавший кот – взрослый длинношерстный перс белого окраса с желтыми глазами. Животное очень боится людей и собак. На момент пропажи в январе кот был недавно подстрижен, но с того момента прошло уже полгода. Кличка ни в одной публикации не указывалась.

По словам Вивиан, 7 января ее питомец ушел в виллы на Soi Pasak 4/1 в тамбоне Чернг-Талей и не вернулся. В течение февраля Вивиан несколько раз писала, что кота видели в разных местах неподалеку от дома, но приманить и поймать его никому не удалось.

За информацию, которая поможет найти и вернуть кота, обещана награда в размере 100 тыс. бат. Контактный телефон для связи – 093-581-2116. Также связаться с хозяйкой можно через Facebook.

 

 

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