На Пхукете продолжают «бустерную» вакцинацию престарелых

Пхукетский офис Минздрава (РРНО) продолжает кампанию по «бустерной» вакцинации лиц из так называемое «группы 608». Таким образом медики готовятся предотвратить возможную вспышку заражений в Сонгкран.

Новости Пхукета

В «группу 608», согласно критериям Минздрава, входят лица в возрасте от 60 лет, беременные женщины (со сроком беременности от 12 недель) и люди с рядом заболеваний (хронические заболевания респираторной системы, кардиоваскулярные заболевания, хронические болезни почек, нейровасаулярные заболевания, рак, диабет и ожирение).

Именно на них нацелена новая кампания «Спасти 608 бустерной дозой». Цель властей – привить 70% этой группы к Сонгкрану. Особенно подчеркивается необходимости вакцинировать престарелых, поскольку тайский новый год – это время, когда многие молодые жители страны навещают родителей и прочих родственников старшего возраста в других провинциях.

В четверг, 24 марта, вакцинация престарелых и других лиц из группы риска началась в Раваи и в Чалонге, а на следующий день – в Срисунтхорне. Во всех местах побывал глава РРНО доктор Кусак Кукиаттикун.

Как сообщило ведомство на своей странице в Faceboo, в Раваи в первый день были привиты 24 человека, в Чалонге – 45, в Таланге – 61.

ВАКЦИНАЦИЯ К СОНГРАНУ

По состоянию на конец этой недели уровень вакцинации среди «группы 608» определенно превышал 50% (об этом несколькими днями ранее говорила замдиректора Vachira Phuket Hospital Витхита Джэнг-Ием), но точный показатель известен не был.

Говоря о важности вакцинации, госпожа Джэнгием отмечала, что большинство смертей от коронавирусной инфекции приходится именно на «группу 608». При этом замдиректора две базовые дозы снижают риск смерти от COVID-19 в шесть раз, а три – в 41 раз.

Госпожа Джэнг-Ием призывала людей из группы риска записываться на дополнительную вакцинацию или просто обращаться в ближайшую больницу, где их привьют в порядке живой очереди.

Также заместитель директора просила всех жителей Пхукета проявлять сознательность в Сонгкран и не рисковать ни своим здоровьем, ни здоровьем родственников старшего возраста.

«Если вы планируете поездку в родную провинцию на праздник, пожалуйста, уважайте меры по защите здоровья, сделайте прививку и воздержитесь от слишком рискованного поведения минимум на неделю до поездки. Перед тем как отправляться в путь, пожалуйста, сделайте тест методом АТК, чтобы уменьшить риск того, чтобы завезти вирус в свою родную провинцию и распространить его среди престарелых», – говорила госпожа Джэнг-Ием.

По итогам дня 26 марта в Таиланде было зафиксировано 25,8 тыс. новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (включая 56 завезенных из-за рубежа). За сутки от COVID-19 скончались 84 человека.

На Пхукете за 26 марта было выявлено 282 новых заражения. Скончался от коронавируса один пациент. Общий уровень вакцинации Пхукета(по всем группам населения на 23 марта (самые свежие данные) следующий: