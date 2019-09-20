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На Пхукете продолжается запись на забег ради спасения морских черепах

Очередной забег ради черепах состоится 20 октября этого года. Регистрация продолжается до конца сентября.

Новости Пхукета

21 Сентября 2019, 09:00 AM
В этом году программа Mai Khao Turtle Fun Run and Half Marathon 2019 будет включать семейный забег на 3 км, свободный забег на 5 км, мини-марафон на 10,5 км и полумарафон на 21,1 км.

В этом году программа Mai Khao Turtle Fun Run and Half Marathon 2019 будет включать семейный забег на 3 км, свободный забег на 5 км, мини-марафон на 10,5 км и полумарафон на 21,1 км.

Фонд защиты морских черепах Mai Khao Marine Turtle Foundation и отель JW Marriott Phuket Resort & Spa продолжают подготовку к 15-му забегу ради спасения морских черепах Mai Khao Turtle Fun Run and Half Marathon 2019, который пройдет 20 октября на территории провинций Пхукет и Пханг-Нга. В прошлом году мероприятие собрало около 4,5 тыс. участников, и организаторы надеются собрать в этот раз еще больше.

В этом году программа Mai Khao Turtle Fun Run and Half Marathon 2019 будет включать семейный забег на 3 км, свободный забег на 5 км, мини-марафон на 10,5 км и полумарафон на 21,1 км. Также есть возможность участия в забегах в статусе VIP и возможность онлайн-участия, то есть пробежать дистанцию в любом месте по своему выбору, а затем отправить результаты в оргкомитет Mai Khao Turtle Fun Run and Half Marathon 2019.

Как и в предыдущие годы, линия старта и финиша всех забегов будет находиться у комплекса Phuket Gateway. Маршрут забегов на 3 км и 5 км будет проложен по северной части Пхукета (участники семейного забега пробегут до Сай-Кэу и обратно, участники свободного забега сделают круг по северной оконечности острова).

Маршруты протяженностью 10,5 км и 21 км предполагают так называемый «забег через море», то есть пересечение моста, связывающего Пхукет с материков. Для участников мини-марафона точка разворота будет находиться в Тха-Нуне, для участников полумарафона – у Baba Beach Club, выступающего спонсором мероприятия.

Стоимость участия в полумарафоне – 760 бат, в мини-марафоне – 590 бат, в забеге на 5 км – 490 бат. Стоимость участия в семейном забеге (двое взрослых и двое детей) и участия в других забегах в качестве VIP – 1590 бат.

Все зарегистрированные участники получат памятные футболки и медали. Победителей забегов на 5 км, 10,5 км и 21,1 км в отдельных возрастных ожидают трофеи, а победителей общего зачета – подарочные сертификаты от спонсоров. Также предусмотрены многочисленные подарки в различных специальных категориях, к примеру, за самые стильные наряды или наибольшее число участников от одного отеля.

Регистрация участников проходит в онлайн-формате на сайте www.runlah.com/events/turtle19 до 30 сентября. Собранные средства будут переданы Mai Khao Marine Turtle Foundation на реализацию проектов по защите морских черепах. Дополнительную информацию можно получить по эл. почте info@maikhaomarineturtlefoundation.org и maikhaoturtlefoundation@gmail.com, а также по телефонам +66 076 338040 и +66 076 338 000 доб. 3309. Страница Khao Marine Turtle Foundation в Facebook – www.facebook.com/maikhaomarineturtlefoundation.

Газета The Phuket News является информационным спонсором мероприятия.

 

 

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