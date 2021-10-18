Window on Phuket Phuket News TV Phuket Live 89.5 Where to Eat
Window on Phuket
Phuket News TV
Where to Eat
Phuket Live 89.5
Войти | Создать аккаунт     
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

На Пхукете продолжается раздача еды нуждающимся

В субботу, 16 октября, Пхукет открылся для вакцинированных внутренних туристов. Впрочем, многие жители острова по-прежнему нуждаются в любой финансовой и продуктовой помощи, которую оказывают как официальные лица, так и частные кампании.

Новости Пхукета

18 Октября 2021, 01:36 PM
Фото: OrBorJor

Фото: OrBorJor

Согласно прогнозам властей, после смягчения требований к прибывающим поток людей на остров должен увеличиться с текущим 1 тыс. в сутки до 10 тыс.

Как пояснил губернатор Наронг Вунсиеу, решение о пересмотре правил въезда на остров является «консенсусом», то есть представляет собой компромисс между обеспечением эпидемиологической безопасности и необходимостью восстановления экономики провинции, базирующейся преимущественно на туризме. Согласно официальным данным властей, на протяжении многих месяцев средний ежемесячный доход жителей острова не достигает даже 2 тыс. бат.

Для того, чтобы поддержать провинцию во Всемирный день продовольствия (16 октября) была организована раздача обедов нуждающимся. Ровно 7 тыс. порций еды были предоставлены организацией Scholars of Sustenance, организовавшей выдачу питания в девяти точках в разных частях острова. От лица властей провинции на мероприятии присутствовали старший административный сотрудник провинции (палад) Анупап Родкван Йорабхам, мэр Пхукет-Тауна Сарот Ангканапилат, представители административной организации Пхукета (OrBorJor) и местного офиса Министерства социального развития и социальной защиты.

Отметим, что OrBorJor в минувшие выходные организовала и собственную акцию по раздаче продовольствия. Продукты были выданы нуждающимся жителям Рассады и Вичита.

 

 

Have a news tip-off? Click here

На повышение безопасности Sakdidet Rd. запросили 30 млн
Пхукет почтил память Рамы IX
Пхукет ждет тайскую звезду кей-попа на Новый год
Власти Пхукета пояснили новые правила въезда на остров
Таиланд готовится открыться для туристов из стран низкого риска
Катамаран затонул у побережья Пхукета
Жительница Пхукета покончила с собой на фоне депрессии
Пхукет отменяет тесты на COVID-19 для привитых внутренних туристов
Подросток погиб в мотоциклетной аварии
Генконсул РФ и вице-губернатор Пхукета обсудили возвращение туристов из России
Участники Вегетарианского фестиваля вышли на улицы
На Пхукете начинается вакцинация школьников
Вегетарианский фестиваль начался на Пхукете
Пхукет озвучил правила въезда по визе по прибытию
Владелец бара арестован за продажу спиртного после 22:00

 

EPL predictions
MACNELS SHIPPING PHUKET
Thai Residential
QSI International School Phuket

 