На Пхукете продолжается раздача еды нуждающимся

В субботу, 16 октября, Пхукет открылся для вакцинированных внутренних туристов. Впрочем, многие жители острова по-прежнему нуждаются в любой финансовой и продуктовой помощи, которую оказывают как официальные лица, так и частные кампании.

Новости Пхукета

18 Октября 2021, 01:36 PM

Фото: OrBorJor

Согласно прогнозам властей, после смягчения требований к прибывающим поток людей на остров должен увеличиться с текущим 1 тыс. в сутки до 10 тыс.

Как пояснил губернатор Наронг Вунсиеу, решение о пересмотре правил въезда на остров является «консенсусом», то есть представляет собой компромисс между обеспечением эпидемиологической безопасности и необходимостью восстановления экономики провинции, базирующейся преимущественно на туризме. Согласно официальным данным властей, на протяжении многих месяцев средний ежемесячный доход жителей острова не достигает даже 2 тыс. бат.

Для того, чтобы поддержать провинцию во Всемирный день продовольствия (16 октября) была организована раздача обедов нуждающимся. Ровно 7 тыс. порций еды были предоставлены организацией Scholars of Sustenance, организовавшей выдачу питания в девяти точках в разных частях острова. От лица властей провинции на мероприятии присутствовали старший административный сотрудник провинции (палад) Анупап Родкван Йорабхам, мэр Пхукет-Тауна Сарот Ангканапилат, представители административной организации Пхукета (OrBorJor) и местного офиса Министерства социального развития и социальной защиты.

Отметим, что OrBorJor в минувшие выходные организовала и собственную акцию по раздаче продовольствия. Продукты были выданы нуждающимся жителям Рассады и Вичита.