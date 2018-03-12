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На Пхукете продолжается расследование крушения самолета в Паклоке

Комитет по расследованию авиационных происшествий (AIC) Таиланда, Министерство транспорта Таиланда и пхукетская полиция продолжают расследование обстоятельств крушения легкого одномоторного самолета в Паклоке, в результате которого погибли двое взрослых мужчин, а двое подростков – молодой человек и девушка – получили травмы.

Иккапоп Тхонгтуб

12 Марта 2018 14:22:03

В воскресенье, 11 марта, специалисты Минтранса, AIC и полиции посетили место крушения самолета Jabiru J450 для проведения необходимых мероприятий. В общей сложности специалисты провели на месте событий более семи часов: с 8:20 утра до 16:00 дня.

Глава команды AIC, не назвавший своего имени журналистам, указал, что специалисты должны изучить все улики и свидетельства, способные пролить свет на причины аварии. Речь, в частности, идет о проверке документов разбившегося борта HS-PMS , записи показаний очевидцев, фотографировании и изучении самого места событий. Разбившийся самолет вчера был перемещен на хранение в Технический колледж Таланга, где он будет находиться до окончания расследования.

Как пояснил глава команды AIC, все собранные материалы будут изучены. Кроме того, специалисты планируют воссоздать момент происшествия при помощи компьютерной симуляции.

«Также мы пригласили австралийских самолетостроителей [самолеты Jabiru производятся в Австралии] для проверки состояния двигателя самолета», – добавил собеседник редакции. Глава комиссии AIC не уточнил, когда именно может быть завершено расследование.

Пострадавшие в результате происшествия студенты – 19-летний Аден Самэ и 18-летняя Ораван Джиндарак – по-прежнему находятся в больнице Vachira Hospital. Сегодня утром газета Bangkok Post сообщила со ссылкой на врачей, что Аден находится в состоянии «глубокой комы», в ходе крушения самолета он получил «несколько переломов и серьезную травму головы». Ораван также получила несколько переломов, но черепно-мозговой травмы у нее не зафиксировано. В настоящий момент, по данным Bangkok Post, она уже находится в сознании.

Больницу, где находятся студенты, в воскресенье посетил губернатор Пхукета Норрапхат Плодтхонг (ведущие расследование крушения специалисты также приняли участие в визите). Также губернатор Плодтхонг присутствовал на первом дне недельной церемонии прощания с погибшим пилотом Ваттаной Тхиппхангой в храме Паклока. Останки погибшего вместе с ним инструктора Технического колледжа Таланга Нарина Тхавивата были доставлены в его родную провинцию Патхум-Тхани.

Напомним, четырехместный одномоторный самолет Jabiru J450 разбился в районе пхукетского аэропарка утром 10 марта. В момент происшествия на борту находились капитан Ваттана Тхиппханга, инструктор Технического колледжа Таланга Нарин Тхавиват и два учащихся-подростка. В день происшествия у изучающих авиационное дело студентов колледжа была запланирована экскурсия в авиапарк, в ходе которой двое из них отправились в полет на Jabiru.

Из полицейского отчета о происшествии следует, что самолет взлетел в 10:05 утра, сделал несколько кругов вокруг аэропарка, после чего должен был совершить посадку.

«Через десять минут [после начала полета] самолет должен был совершить посадку, но из-за сильного ветра капитан принял решение ее отложить. Затем сильный порыв ветра свалил самолет в падение, капитан попытался набрать высоту, но в итоге самолет врезался в землю», – указывается в отчете.

Версию о возможном влиянии сильного ветра озвучил и шеф пхукетской полиции Тирапхон Тхипджарон.

«Мне сообщили, что управлявший самолетом капитан был опытным и имел тысячи часов налета. Ранее он работал на коммерческих авиалиниях», – добавил офицер.

Управлявший самолетом капитан Ваттана Тхинпанга был уроженцем Пхукета, ранее работавшим пилотом в авиакомпании THAI Airways, а после окончания карьеры вернувшимся на остров и посвятившим себя малой авиации. Знакомые с капитаном лица называли его опытным пилотом и прекрасным инструктором. Летчику было 68 лет.

Министерство образования Таиланда уже создало специальную комиссию, которая должна изучить обстоятельства происшествия в Паклоке (параллельно с комиссией Минтранса). Как пишет Bangkok Post, в задачи комиссии входит проверка стандартов безопасности при преподавании авиационного и авиатехнического дела в заведениях профессионального технического образования. В частности, газета упоминает вопрос обязательного наличия у учащихся страховок.

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