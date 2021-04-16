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На Пхукете продолжается массовая вакцинация жителей

Начиная с 20-х чисел апреля те из жителей Пхукета, кто уже получил первую дозу вакцины Sainovac, должны получить вторую и финальную прививку. Как отметила PR-служба провинции, остров был поставлен в первую очередь локаций, где окончательная вакцинация должна быть завершена в приоритетном порядке.

Новости Пхукета

16 Апреля 2021, 07:34 PM
Фото: PR Phuket

Фото: PR Phuket

Первый этап вакцинации прошел на Пхукете с 1 по 10 апреля, второй пройдет с 22 по 30 число.

Изначально организованные четыре «удаленные» прививочные пункты уже были свернуты, но, видимо, их придется развернуть заново, поскольку вторую прививку человек будет делать там же, где делал первую.

Официальные лица просят прививающихся пройти регистрацию на сайте www.ภูเก็ตต้องชนะ.com, подтвердив, где и когда они будут делать второй укол.

Как пояснял ранее на этой неделе глава больницы Vachira Phuket Hospital Чалермпонг Суконтапон в мае и июне ожидаются новые поставки китайской вакцины.

«В мае мы получим еще 200 тыс. доз Sinovac для следующей группы из еще 100 тыс. человек. А в июне буду буду получены 200 тыс доз AstraZenaca для третьей группы из 100 тыс. человек. Пока что у нас есть 6 тыс. доз в запасе для вакцинирования монахов и лиц с хроническими заболеваниями из группы риска», – рассказал он.

«В дальнейшем ожидается поставка новых партий, чтобы мы могли вакцинировать 70% людей на острове», – добавил господин Суконтапон.

 

 

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