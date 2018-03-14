На Пхукете продолжается кампания по бесплатной вакцинации животных от бешенства

Муниципалитет Пхукет-Тауна и фонд Soi Dog Foundation продолжают начатую 5 марта кампанию по бесплатной вакцинации от бешенства и стерилизации кошек и собак.

14 Марта 2018 11:40:06

Фото: Phuket PR Department

Резкий рост числа случаев заболевания животных бешенством был зафиксирован в этом году сразу в нескольких провинциях Таиланда, в ряде которых ситуация до сих пор остается крайне сложной. Пхукет относится к числу безопасных регионов, однако муниципалитет Пхукет-Тауна и Soi Dog Foundation решили подстраховаться, помня о том, что еще 10-15 лет назад проблема бродячих животных стояла на острове крайне остро.

«Нам удалось снизить популяцию бродячих кошек и собак на Пхукет с примерно 80 тыс. животных в 2003 году до 2-4 тыс. сегодня, а также привить большинство из них, что позволило взять популяцию бродячих собак под контроль, а Пхукет превратить в провинцию, где бешенство животных не встречается. Однако нам нужно продолжать поддерживать контроль за числом беспризорных животных, стерилизую новых собак и кошек, появляющихся на острове», – пояснил суть работы основатель Soi Dog Foundation Джон Дейли.

В свою очередь, мэр Пхукет-Тауна Сомджай Сувансупана напомнила о том, что большая ответственность лежит на людях, заводящих кошек и собак в качестве домашних питомцев. Рост не привитой популяции бродячих животных на острове способен вернуть проблему бешенства на повестку дня. Особенно это актуально в такие момент, как сейчас.

«Владельцы должны ежегодно прививать животных от бешенства и стерилизовать их. А прямо сейчас разумно было бы еще сократить время, которое питомцы проводят вне дома без присмотра, поскольку бешенство распространяется по стране», – завила госпожа Сувансупана.

Отдельно она напомнила, что оставленные животным укус или царапина могут привести к серьезным последствиям.

«Если человека укусила или поцарапала кошка или собака, нужно незамедлительно промыть рану водой и с мылом, использовать медицинские средства для очистки ран, а затем как можно скорее обратиться к врачу. Также, если возможно, стоит изолировать укусившее или поцарапавшее человека животное на 10 дней, на случай если у него появятся признаки бешенства», – отметила мэр Пхукет-Тауна.

Бесплатная вакцинация и стерилизация кошек и собак проводится ежедневно с 9:00 до 16:00 в спорткомплексе Сапан-Хина. Кампания продлится вплоть по 16 марта включительно. Дополнительную информацию можно получить по телефону 076-211570.