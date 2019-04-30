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На Пхукете продолжает расти число дел по наркотическим статьям

Вице-губернатор Супо Ротрыанг На-Нонгкхай озвучил свежую статистику по количеству дел по наркотическим статьям на Пхукете. Показатели, согласно заявлению вице-губернатора, продолжают расти.

Новости Пхукета

1 Мая 2019, 09:00 AM
Фото: Phuket PR Department

Фото: Phuket PR Department

«Последний отчет показывает, что за период с октября прошлого года по март нынешнего, число задержаний по наркотическим статьям выросло на 3,83% год к году», – заявил господин Ротрыанг На-Нонгкхай на встрече Комитета по контролю за распространением наркотиков.

Согласно заявлению вице-губернатора, наиболее распространенными наркотиками на острове остаются кратом, метамфетамин в таблетках (яба) и кристаллический метамфетамин (я-айс). Также у определенных групп лиц пользуются популярностью кокаин и марихуана.

За период с октября по март на острове было возбуждено 676 дел о незаконном обороте, производстве, хранении и употреблении наркотиков, включая выращивание наркотических растений.

Главные каналы доставки наркотиков на Пхукет также не изменился. Наркокурьеры по-прежнему предпочитают автомобильный транспорт, включая личные машины и междугородние автобусы. Популярной альтернативной является отправка нелегальных грузов в через различные частные службы доставки и почту Таиланда.

«Также в отчете указывается и использование морского транспорта для доставки наркотиков на Пхукет», – добавил вице-губернатор.

 

 

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