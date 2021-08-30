На Пхукете продлены коронавирусные ограничения

Губернатор Пхукета подписал новый приказ, касающийся мер по защите от коронавируса на острове. Значительная часть ограничений останется в силе до 14 сентября.

Новости Пхукета

30 Августа 2021, 04:08 PM

Фото: PR Phuket

Приказ по провинции номер No 4978/2564 был подписан 29 августа и вступит в силу 1 числа. Согласно документу, все образовательные учреждения на острове останутся закрытыми за исключением «центров подготовки пилотов» и частных школ, участвующих в проекте Phuket Safety School Sandbox и имеющих одобрение со стороны пхукетского комитета по эпидемиологии. При этом сама суть проекта Phuket Safety School Sandbox в приказе не объясняется.

Также работать разрешено так называемым центрах «неформального образования» с ограничением на число учащихся в классах в пять человек. Прочие занятия должны проводиться в онлайн-формате.

Под запретом остается работа всех баров, пабов и других развлекательных заведений, а также мест проведения петушиных боев и аналогичных мероприятий. Ничего не изменилось и в отношении бильярда и боксерских стадионов – их функционирование также запрещено.

Закрытыми остаются компьютерные клубы и интернет-кафе. Зато возобновить работу могут общественные бассейны, включая как государственные, так и частные. Также разрешена работа школ бокса и других единоборств.

Рестораны и кафе могут работать в течение разрешенных лицензиями часов, однако в силе остается запрет на продажу и употребление алкогольных напитков.

Рынки могут продолжать осуществлять деятельность при условии ограничения числа покупателей и соблюдения социального дистанцирования (не менее 4 квадратных метров пространства на человека).

Число участников массовых мероприятий увеличено с 50 до 100 человек (кроме мероприятий властей). Если событие организовывается негосударственной организацией или частным лицом, до для его проведения необходимо одобрение властей.

«Жителям в данное время рекомендуется воздержаться от проведения социальных событий, таких как вечеринки, банкеты и празднования, кроме тех случаев, когда речь идет о традиционных церемониях, таких как свадьбы, похороны или посвящение в монахи. Если мероприятие нельзя отложить, то проводиться оно должно с соблюдением мер защиты от коронавируса», – отмечается в приказе губернатора.

Минимаркетам и магазинам шаговой доступности разрешено вести торговлю лишь с 4:00 утра до 23:00 вечера. Спортивные площади, стадионы и другие общественные пространства могут использоваться лишь до 21:00 вечера. Проведение спортивных соревнований разрешено, но лишь про ограниченном числе участников.

Крытые спортивные комплексы, бадминтонные корты, спортзалы, центры фитнеса, аэробики и йоги также могут работать до 21:00 и с ограничением числа одновременно находящихся внутри посетителей.

Спортивные объекты без кондиционирования воздуха не должны заполняться более, чем на 75% от общего пространства, и иметь хорошую вентиляцию. Объекты с кондиционированием не должны заполняться, более чем на 50%, а посетители обязаны быть привитыми и соблюдать меры защиты от коронавируса DMHTTA

Государственные ведомства обязаны стараться предоставлять сотрудникам возможность работы из дома. При этом сами госслужащие не должны покидать провинцию, если это не связано с неотложными ситуациями. В последнем случае требуется письменное разрешение руководителя.





