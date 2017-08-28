На Пхукете продали красивых номеров на 26,5 млн бат

Департамент наземного транспорта Пхукета подвел итоги 12-го ежегодного аукциона по продаже автомобильных номеров с красивыми сочетаниями цифр.

28 Августа 2017 17:29:54

Самым дорогим лотом стал комплект номеров Ко-Ло 9999, ушедший с молотка за 1 млн бат. Фото: PR Dept

Прошедший в выходные аукцион принес Фонду безопасности на дорогах сумму в 26 млн бат. В субботу, 26 августа, было продано красивых номеров на сумму свыше 12 млн бат, а выручка с торгов в следующий день превысила 13 млн бат.

Участники аукциона претендовали на 301 комплект номерных знаков. Самым дорогим лотом стал комплект номеров Ко-Ло 9999, ушедший с молотка за 1 млн бат. Самым дешевым оказался комплект номеров Ко-Ло 4343, приобретенный за 28 тыс. бат.

«Предыдущие 11 аукционов принесли Фонду безопасности на дорогах свыше 214 млн бат, когда мы добавим к этой сумме заработанное на нынешних торгах, общий результат превысит 240 млн», – заявил после торгов глава Департамента наземного транспорта Баньят Кантха.