На Пхукете продали красивых номеров на 25,6 млн бат

В этот раз автомобилистам предлагались специальные номера серии Кхо Ко (Khor Kor, ขก) с красивыми сочетаниями цифр на фирменном фоне провинции Пхукет. Двухдневные торги проходили в отеле The Metropole в Пхукет-Тауне. В общей сложности продано было 300 комплектов номерных знаков.
Дороже всего с молотка ушли номерные знаки ขก9999, проданные в субботу за 710 тыс. бат. В воскресенье самым дорогим лотом стал комплект номеров ขก1, проданный за 500 тыс. бат.
В общей сложности аукцион принес Департаменту наземного транспорта 25,6 млн бат.
Собранные в ходе аукциона средства будут направлены на проведение кампаний по повышению безопасности на дорогах, а также на помощь людям, получившим увечья в дорожных авариях.