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На Пхукете продали красивых номеров на 25,6 млн бат

В выходные 7-8 сентября на Пхукете прошел очередной аукцион по продаже номерных знаков для автомобилей на фирменном фоне провинции.

Новости Пхукета

9 Сентября 2019, 11:01 AM
Фото: Phuket PR Department

Фото: Phuket PR Department

В этот раз автомобилистам предлагались специальные номера серии Кхо Ко (Khor Kor, ขก) с красивыми сочетаниями цифр на фирменном фоне провинции Пхукет. Двухдневные торги проходили в отеле The Metropole в Пхукет-Тауне. В общей сложности продано было 300 комплектов номерных знаков.

Дороже всего с молотка ушли номерные знаки ขก9999, проданные в субботу за 710 тыс. бат. В воскресенье самым дорогим лотом стал комплект номеров ขก1, проданный за 500 тыс. бат.

В общей сложности аукцион принес Департаменту наземного транспорта 25,6 млн бат.

Собранные в ходе аукциона средства будут направлены на проведение кампаний по повышению безопасности на дорогах, а также на помощь людям, получившим увечья в дорожных авариях.

 

 

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