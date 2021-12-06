Window on Phuket Phuket News TV Phuket Live 89.5 Where to Eat
Window on Phuket
Phuket News TV
Where to Eat
Phuket Live 89.5
Войти | Создать аккаунт     
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

На Пхукете продали красивых номеров на 24,4 млн бат

Пхукетский офис Департамента наземного транспорта (PLTO) провел очередной аукцион по продаже специальных автомобильных номеров. В этот раз мероприятие проводилось в онлайн-формате, на торги были выставлены номера серии ขค.

Новости Пхукета

6 Декабря 2021, 05:05 PM
Фото: PLTO

Фото: PLTO

Как несложно догадаться, главным лотом стали номерные знаки ขค 9999, ушедшие с молотка за 1,42 млн бат, то есть фактически за цену не самого дешевого автомобиля. Всего же было продано свыше 300 комплектов номерных знаков на сумму в районе 24,4 млн бат.

Как заявил глава PLTO Джатуронг Кэукаси, выручка от аукциона превзошла прогнозы. Изначально ведомство ожидало, что продажи составят 15 млн бат.

Среди прочих за торгами наблюдал бывший глава PLTO Баньят Кантха, сейчас занимающий в Департаменте наземного транспорта пост директора отдела регистрации и налогов. Он напомнил, что каждый покупатель красивых номер не только получает уникальные номерные знаки на автомобиль, но и поддерживает Фонд дорожной безопасности.

При этом господин Кантха отметил, что прошлогодний аукцион все же был успешней нынешнего. Тогда было продано номеров на 30,5 млн бат, а главный лот (ขข 9999) ушел за 2,8 млн.

 

 

Have a news tip-off? Click here

На Пхукете начался семинар по участию Таиланда в миротворческой деятельности ООН
В тамбоне Тхепкрасаттри выбрали главу муниципалитета
Полиция проверила 3000 ресторанов на соблюдение коронавирусных ограничений
Работы в тоннеле в Чалонге продлятся до 16 декабря
На Пхукете сменились главы шести районов
В Пхукет-Тауне провели рейд по развлекательным заведениям
Ресторан оштрафовали за создание помех транспорту
На Пхукете разрешили отмечать Новый год с шампанским до утра
Рыбак утонул в пхукетском канале
Рост случаев COVID-19 на Пхукете связали с тестированием в развлекательных заведениях
На Пхукете ликвидировали подпольное производство сиропа от кашля
Домашнее насилие остается на повестке дня
Еще один житель Пхукета заявил о выпадении волос после вакцинации
В Патонге открылся фестиваль тайской кухни
Пхукетский студент заявил, что лишился волос после прививки от COVID-19

 

Thai Residential
QSI International School Phuket
EPL predictions
MACNELS SHIPPING PHUKET

 