На Пхукете продали красивых номеров на 24,4 млн бат

Пхукетский офис Департамента наземного транспорта (PLTO) провел очередной аукцион по продаже специальных автомобильных номеров. В этот раз мероприятие проводилось в онлайн-формате, на торги были выставлены номера серии ขค.

Новости Пхукета

6 Декабря 2021, 05:05 PM

Фото: PLTO

Как несложно догадаться, главным лотом стали номерные знаки ขค 9999, ушедшие с молотка за 1,42 млн бат, то есть фактически за цену не самого дешевого автомобиля. Всего же было продано свыше 300 комплектов номерных знаков на сумму в районе 24,4 млн бат.

Как заявил глава PLTO Джатуронг Кэукаси, выручка от аукциона превзошла прогнозы. Изначально ведомство ожидало, что продажи составят 15 млн бат.

Среди прочих за торгами наблюдал бывший глава PLTO Баньят Кантха, сейчас занимающий в Департаменте наземного транспорта пост директора отдела регистрации и налогов. Он напомнил, что каждый покупатель красивых номер не только получает уникальные номерные знаки на автомобиль, но и поддерживает Фонд дорожной безопасности.

При этом господин Кантха отметил, что прошлогодний аукцион все же был успешней нынешнего. Тогда было продано номеров на 30,5 млн бат, а главный лот (ขข 9999) ушел за 2,8 млн.