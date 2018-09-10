На Пхукете продали красивых номеров на 23 млн бат

Пхукетский офис Департамента наземного транспорта подвел итоги очередного аукциона по продаже автомобильных номерных знаков с красивыми сочетаниями цифр на фирменном фоне провинции Пхукет.

10 Сентября 2018 17:11:27

Фото: Phuket PR Department

Как сообщила пресс-служба пхукетской администрации, в ходе аукциона 8-9 сентября было продано несколько сотен комплектов номерных знаков серии Ко Со. В общей сложности аукцион принес почти 23 млн бат. До круглой суммы не удалось собрать всего 31,8 тыс.

Самым дорогим лотом стали номера Ко Со 9999 ушедшие с молотка в первый день торгов за 1 млн бат. Во второй день самым дорогим оказался набор Ко Со 1, за который покупатель заплатил 580 тыс. Дешевле всего были реализованы номера Ко Со 3300, которые удалось реализовать за 29 тыс. бат. Собранные средства будут переданы в национальный Фонд помощи жертвам дорожных аварий.

Отметим, что предыдущий аукцион, который прошел в марте, оказался более результативным в финансовом плане. Тогда было продано номеров на 26 млн бат.