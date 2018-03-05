На Пхукете продали красивых номеров на 21,7 млн бат

На Пхукете прошел очередной аукцион по продаже красивых автомобильных номеров, который принес Фонду дорожной безопасности 21,7 млн бат.

5 Марта 2018 15:33:54

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

В этот раз автомобилистам предлагались специальные номера серии Ко Во (Kor Wor, กว) с красивыми сочетаниями цифр на фирменном фоне провинции Пхукет. Всего на двухдневные торги был выставлен 301 комплект номерных знаков.

За самую большую сумму традиционно ушел номер с цифрами 9999, причем сумма в этот раз оказалась настолько же круглой. За комплект Kor Wor 9999 покупатель заплатил 999999 бат, то есть миллион без одного бата.

Номера KorWor 8888 обошлись своему новому владельцу в 650 тыс. бат, номера KorWor 1111 – ровно в полмиллиона, KorWor 888 и KorWor 999 – в 410 тыс. бат. Большинство остальных номеров ушли с молотка за существенно меньшие суммы – в районе 24-25 тыс. бат за комплект.

Собранные в ходе аукциона средства будут направлены на проведение кампаний по повышению безопасности на дорогах, а также на помощь людям, получившим увечья в дорожных авариях. В прошлом году аналогичный аукцион собрал 26 млн бат. Тогда автомобилистам предлагались номера серии Ко Ло (KorLor, กล).