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На Пхукете приветствовали первых пассажиров Azur Air

Аэропорт Пхукета организовал радушную встречу пассажирам первого борта Azur Air в новом сезоне, совершившего посадку на острове 22 ноября.

Новости Пхукета

22 Ноября 2022, 05:48 PM
Первый рейс ZF 3701 авиакомпании Azur Air из Внуково сел на Пхукете около полудня 22 ноября. Фото: Phuket Info Center

Первый рейс ZF 3701 авиакомпании Azur Air из Внуково сел на Пхукете около полудня 22 ноября. Фото: Phuket Info Center

Первый рейс ZF 3701 авиакомпании Azur Air из Внуково сел на Пхукете около полудня 22 ноября. Фото: Phuket Info Center

Первый рейс ZF 3701 авиакомпании Azur Air из Внуково сел на Пхукете около полудня 22 ноября. Фото: Phuket Info Center

Первый рейс ZF 3701 авиакомпании Azur Air из Внуково сел на Пхукете около полудня 22 ноября. Фото: Phuket Info Center

Первый рейс ZF 3701 авиакомпании Azur Air из Внуково сел на Пхукете около полудня 22 ноября. Фото: Phuket Info Center

Первый рейс ZF 3701 авиакомпании Azur Air из Внуково сел на Пхукете около полудня 22 ноября. Фото: Phuket Info Center

Первый рейс ZF 3701 авиакомпании Azur Air из Внуково сел на Пхукете около полудня 22 ноября. Фото: Phuket Info Center

Первый рейс ZF 3701 авиакомпании Azur Air из Внуково сел на Пхукете около полудня 22 ноября. Фото: Phuket Info Center

Первый рейс ZF 3701 авиакомпании Azur Air из Внуково сел на Пхукете около полудня 22 ноября. Фото: Phuket Info Center

Первый рейс ZF 3701 авиакомпании Azur Air из Внуково сел на Пхукете около полудня 22 ноября. Фото: Phuket Info Center

Первый рейс ZF 3701 авиакомпании Azur Air из Внуково сел на Пхукете около полудня 22 ноября. Фото: Phuket Info Center

Лайнер Boeing 767, выполнявший рейс ZF 3701 из московского аэропорта Внуково, приземлился на Пхукете около полудня (в 11:45 по данным Phuket Info Center или в 11:52 по данным FlightRadar24).

Как указывает Phuket Info Center, прибывших в Таиланд пассажиров первого рейса Azur Air, встречали у гейта сотрудники аэропорта во главе с заместителем директора Каньярат Сутхипатанакит. Все прилетевшие получили подарки на памяти. Количество пассажиров на борту не уточняется.

При этом, согласно данным FlightRadar24, еще один рейс Azur Air стоит в расписании на вечер 23 ноября (посадка, соответственно, утром 24 числа).

За период с 1 по 20 ноября включительно через паспортный контроль в международном аэропорту Пхукета прошли 38,2 тыс. гражданин России. Общее число прибытий международными рейсами – 148,5 тыс. Таким образом на россиян приходится более четверти всех зарубежных прибытий на Пхукет.

 

 

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