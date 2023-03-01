На Пхукете презентовали систему желтых и красных карточек для иностранцев

Иммиграционное бюро Пхукета провело анонсированную накануне пресс-конференцию, посвященную старту новой кампании Phuket Crime – Free, направленной на борьбу с иностранными нарушителями закона. В рамках мероприятия была презентована система желтых и красных карточек для иностранцев, предполагающая депортацию и запрет на въезд в страну в случае совершения караемых по закону действий. В отчете официальных лиц схема была описана лишь в общих словах и без каких-либо указаний на правовые основания для ввода штрафных карточек на территории одной провинции. Но если принять все анонсированное как есть, то формально получается, что Иммиграционное бюро предупреждает туристов о готовности депортировать их и заносить в черные списки буквально за что угодно, включая езду без прав или без шлема.

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Пресс-конференцию 1 марта проводил генерал-майор Прахансак Прансук, начальник Иммиграционного бюро по шестому региону, куда входит и Пхукет. На мероприятии присутствовали представители самых разных ведомств – от Департамента трудоустройства до Министерства образования. Администрацию провинции представлял вице-губернатор Анупап Родкван Йодрабам.

Генерал Прансук анонсировал следующую систему санкций против не соблюдающих закон иностранцев. За первое нарушение гостю страны или экспату будет показана желтая карточка в виде формального предупреждения и уведомления посольства о проступке гражданина соответствующей страны. Иностранец с желтой карточкой не будет сразу депортироваться, однако ему будет отказано в праве на въезд в страну при попытке это сделать в следующий раз

Глава Иммиграционного бюро не привел других подробностей. В частности, он не уточнил, за какие именно нарушения закона будет выдаваться желтая карточка, сколько она будет действовать, как можно будет оспорить решение властей. Офицер ограничился словами о том, что отказ во въезде будет мотивироваться тем, что данный человек «создавал проблемы» при предыдущем визите и своим поведением «угрожал обществу».

Если при наличии желтой карточки иностранец снова нарушит закон, то последует красная карточка, означающая отзыв разрешения на пребывание в Таиланде и депортацию.

Как говорилось выше, генерал Прансук не пояснил, за какие правонарушения будут выдаваться карточки. При этом сам он посвятил много времени вопросу соблюдения ПДД, в частности, таким нарушениям как езда на мотоцикле без шлема, вождение без прав и опасное вождение.

Еще одна часть пресс-конференции 1 марта была посвящена непосредственной работе полиции по борьбе с не уважающими законы иностранцами. Генерал Прансук пояснил, что привлечение зарубежных граждан к ответственности за правонарушения и преступления имеет огромное значение для обеспечения безопасности на острове и поддержании имиджа Пхукета как курорта мирового класса.

В отчете PR Phuket упоминается арест некого иностранца из красного списка Интерпола, арест двух россиян в рамках дела о грабеже с упоминанием криптовалют, арест «монгольской банды» за кражу кредитки у туриста, аресты французских граждан за опасное вождение и другие нарушения ПДД. Действия последних как раз и были отнесены к числу «причиняющих неудобства» местному населению и «угрожающих обществу». Также был упомянут арест некого иностранца за «кражу работы у тайцев».

Не обошлось на пресс-конференции и без упоминания приложения Traffy Fondue, разработанного еще до коронавируса в качестве инструмента для приема жалоб от населения, но так и получившего должного применения. Сейчас власти прикладывают максимальные усилия, чтобы стимулировать жителей общаться с властями именно через эту программу.