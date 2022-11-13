На Пхукете пресекли нелегальный вывоз грунта из лесного резерва

Четыре человека были арестованы в рамках дела о нелегальной разработке грунта и вывозе его с территории охраняемого лесного резерва для оборудования сельскохозяйственных угодий в Таланге.

Новости Пхукета

Как говорится в сообщении пхукетского офиса Департамента связей с общественностью (PR Phuket), нелегальная разработка грунта была пресечена 11 ноября. Официальные лица проверяли информацию, поступившую от жителей тамбона Чернг-Талей в офис Командования сил внутренних операций (ISOC), выступающего в роли «политическое» отделения вооруженных сил Таиланда.

Проверкой в холмах на территории тамбона Чернг-Талей руководил глава округа Таланг Банча Тануин. Также к операции были привлечены пхукетский офис Министерства природных ресурсов и окружающей среды, Департамент Королевских лесных угодий, районная административная организация (OrBorTor) Чернг-Талей, пхукетский офис Минобороны и местная полиция. Согласно заявлению PR Phuket, рейд проводился с санкции губернатор Нарронга Вунсиеу и вице-губернатора Анупапа Родквана Йодрабама.

В ходе операции полицейские арестовали трех мужчин и одну женщину, которым были предъявлены обвинения по соответствующим статьям природоохранного законодательства и Закона о национальных лесных ресурсах. Также официальные лица изъяли «орудия преступления» – два экскаватора, пять грузовиков и один пикап.

Земля, согласно сообщению PR Phuket, добывалась в холмах Чернг-Талей и вывозилась грузовиками «на рисовое поле за храмом Pasak Shrine», который также находится в Таланге.

«Губернатор Пхукета отдал распоряжение всем ведомствам объединить усилия в борьбе с нелегальной разработкой грунта для предотвращения его обвалов и наводнений на территории Пхукета», – отметила PR-служба провинции.