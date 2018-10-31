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На Пхукете предприняли новую попытку поднять затонувшее судно «Феникс»

Глава Морского департамента Пхукета Виват Читчертвонг ожидает, что затонувшее в июле судно «Феникс» будет поднято со дна в течение этой недели. Основания для оптимизма на этот раз имеются: погода на Пхукете улучшилась, и во вторник, 30 октября, специалисты предприняли очередную попытку перемещения судна.

Тави Адам

31 Октября 2018, 10:16 AM
Фото: Phuket PR Department

Фото: Phuket PR Department

Как заявил господин Читчертвонг в беседе с The Phuket News, во вторник, 30 октября, сотрудникам Spitz Tech Co Ltd удалось переместить лодку примерно на 40 м с того места, где она находилась после предыдущей неудачной попытки подъема. Затем у специалистов возникли проблемы с балластными баллонами, но, по словам директора Морского департамента Пхукета, сегодня они учтут полученный опыт и продолжат работу.

«Мы ожидаем, что судно будет перемещено в точку подъема на поверхность в течение двух дней», – заявил господин Читчертвонг.

«Когда лодка будет перемещена в точку подъема, где глубина моря составляет всего 25 м, команда попытается поднять ее на поверхность», – добавил он.

По словам господина Читчертвонга, затонувший «Феникс» должен быть доставлен на сушу в течение этой недели. После этого к осмотру лодки смогут приступить специалисты, расследующие обстоятельства кораблекрушения.

Напомним, туристическое судно «Феникс» затонуло в районе кораллового острова 5 июля. В результате кораблекрушения погибли 47 туристов из Китая. После происшествия полиция возбудила уголовное дело против капитана судна, инженера-конструктора и хозяйки компании, которой принадлежал «Феникс».

 

 

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